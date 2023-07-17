Врачи и фармацевты стали самыми дефицитными специалистами в Свердловской области

В Свердловской области на одну вакансию врачей и фармацевтов приходится всего 0,7 активных резюме. Согласно исследованию сервиса hh.ru, это самые дефицитные специалисты в регионе. Аналогичная ситуация с поварами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В топ наиболее дефицитных профессий вошли слесаря и сантехники —0,9 резюме на вакансию, токари и фрезеровщики — 1 резюме. По 1,1 резюме на вакансию приходится на маляров, автомехаников, операторов call-центров и сварщиков, по 1,2 резюме — на прорабов, а по 1,3 резюме — на дворников, администраторов магазинов, операторов производственных линий и уборщиков.

При этом в Свердловской области есть ряд профицитных специализаций. Так, среди директоров юридических департаментов, режиссеров, гейм-дизайнеров, арт-директоров, IT-директоров, комплаенс-менеджеров, психологов и андеррайтеров на одну вакансию приходится более 50 активных резюме. Более 20 резюме на вакансию приходится на журналистов, продуктовых аналитиков, видеооператоров, переводчиков, промоутеров, операционных директоров, руководителей филиалов, генеральных директоров, менеджеров по стратегии, продюсеров, фотографов.

Ранее Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru заключили соглашение о совместной борьбе с дефицитом кадров на предприятиях региона.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте