Пять человек погибли в ДТП с участием трех автомобилей и мотоцикла в Пермском крае

Сегодня, 16 июля, около 14:45 мск, на 13-м километре трассы Большая Соснова-Частые в Пермском крае водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся с машинами Chery, «Лада» и мотоциклом. По предварительной информации, на 13-м км автодороги Большая Соснова—Частые у большегрузного автомобиля повредилось колесо.

Погибли пять человек — водитель и три пассажира иномарки, а также мотоциклист, сообщает «МВД-Медиа». Водитель грузового автомобиля и пассажирка мотоцикла доставлены в медицинское учреждение.

По факту происшествия проводится проверка.

Эрдни Кагалтынов; Евгения Ахмедова, Пермь