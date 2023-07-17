Против санкций выставили аргументы

“Ъ” ознакомился с первыми документами в деле Альфа-банка и Росбанка, оспаривающих санкции ЕС. По большей части их аргументация и требования схожи. Юристы оценивают большинство доводов скептически, подчеркивая, что санкции быстро вводятся, но медленно и сложно снимаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Детали разбирательств Альфа-банка и Росбанка против Совета ЕС появились на сайте суда Европейского союза. Иски были поданы в мае, но на тот момент не было информации даже о том, что именно оспаривают стороны (см. “Ъ” от 25 мая). Тогда же подавал заявление в суд и Тинькофф-банк, однако деталей по нему еще нет.

Как следует из документов, и Альфа-банк, и Росбанк оспаривают введение санкций и настаивают, что суд должен отменить в части касающихся банков пункты решения ЕС 2023/432 и регламента Совета ЕС 2023/429. Они были приняты в рамках десятого санкционного пакета.

В отличие от Альфа-банка, Росбанк «в той мере, в какой это касается заявителя» оспаривает и саму норму, введенную в конце февраля 2022 года и оговаривающую процесс внесения лиц в черные списки. В частности, банк просит отменить решение и регламент ЕС, которые установили новый критерий для введения санкций в отношении «ведущих предпринимателей или юридических лиц, организаций или органов, задействованных в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник доходов правительству РФ».

Формулировка крайне широкая, и в отсутствие разъяснений со стороны ЕС «спорить с ней весьма затруднительно», считает советник «Кульков, Колотилов и партнеры» Артем Антонов. Но у банков есть целый ряд аргументов.

Так, Альфа-банк указывает, что Совет ЕС не располагает полными, надежными и достаточными доказательствами для обоснования санкций. Росбанк также настаивает, что ЕС опирается на устаревшие данные, а обоснование применения санкций содержит ошибочные утверждения, также нет доказательств существенного вклада банка в ресурсы правительства РФ.

Кроме того, Совет ЕС нарушает «баланс между внешнеполитической целью санкций и ограничением экономических прав заявителя и, как следствие, способствует обеднению населения РФ», говорится в доводах Альфа-банка. «Речь идет о клиентах банка, чьи сбережения были инвестированы в финансовые инструменты, размещенные в Европе. Мы настаиваем на том, что Совет ЕС не имеет права арестовывать личные сбережения граждан России под видом санкций против банка как финансового института»,— пояснили “Ъ” в банке. В 2022 году «Альфа-Инвестиции» и «Альфа-Капитал» подавали документы для разблокировки активов своих клиентов.

Росбанк, помимо прочего, настаивает, что Совет ЕС мог бы принять иные, «менее ограничительные» меры. В банке от комментариев отказались. В аргументации Росбанка, в частности, приводится ссылка на то, что на самом деле Совет ЕС злоупотребил полномочиями и применил санкции против банка, вместо того чтобы наложить их на конкретное физическое лицо, отмечает господин Антонов. Он полагает, что в данном случае имеется в виду Владимир Потанин (контролирует банк), который уже внесен в SDN-лист США.

Довод об отсутствии оснований для внесения банков в санкционный список, по мнению господина Антонова, не сработает, так как оба банка имеют статус системно значимых и платят высокие налоги. Этого, считает юрист, достаточно для попадания под формулировку «составляющих существенный источник дохода для правительства РФ». «Механизм санкций по своей природе характеризуется значительным давлением не только на объект санкционного давления, но и практически на всех прямо либо косвенно взаимодействующих с ним лиц»,— добавляет партнер BKHK law firm Роман Хаминский.

Если опираться исключительно на приведенные аргументы, перспективы успешного оспаривания санкций «крайне сомнительны», считает господин Хаминский. Геополитические разногласия продолжаются, подчеркивает юрист, «что логически может означать последовательное продолжение и усиление санкционного давления западными странами на РФ, критически важные для функционирования страны институты, бизнес и его бенефициаров».

Ольга Шерункова