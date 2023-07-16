Имущество МиГа вернули без срока давности

Как стало известно «Ъ», Савеловский райсуд Москвы обратил в доход государства три здания и участок земли, расположенные в столице. Как ранее установил суд, 19 лет назад это недвижимое имущество было похищено у самолетостроительной корпорации АО РСК МиГ. Экс-гендиректору ОАО «МиГ-РосТ» Алексею Озерову и его сообщнику бывшему вице-президенту ПАО «Туполев» Егору Носкову (оба они уже отбывают срок за особо крупное мошенничество) придется теперь не только расстаться с недвижимостью, но и выплатить неустойку за ее коммерческое использование в размере более 2,3 млрд руб. Осужденные обжаловали вынесенное судом решение в апелляционной инстанции, они считают, что размер вмененных им хищений был существенно завышен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-президент ПАО «Туполев» Егор Носков

Фото: из личного архива Егора Носкова Бывший вице-президент ПАО «Туполев» Егор Носков

Фото: из личного архива Егора Носкова

Поводом для разбирательства в суде стал иск Генпрокуратуры РФ, попросившей обратить в доход государства имущественный комплекс, расположенный на обширной территории РСК МиГ в московском районе Беговой улицы в Москве. В состав комплекса входят три строения, зарегистрированных по общему адресу ул. Поликарпова, 27: трехэтажное площадью 6444,1 кв. м, четырехэтажное площадью 9512,6 кв. м, одноэтажное площадью 148,1 кв. м, а также участок земли площадью 22 тыс. кв. м, на котором расположены здания.

Подлежащая национализации недвижимость, по данным представителя Генпрокуратуры, принадлежала двум компаниям — ООО «Либерта-Инвестмент» и ООО «Поликарпова-Инвест», а также двум контролирующим эти фирмы гражданам — Алексею Озерову и Егору Носкову.

Сейчас Носков и Озеров отбывают сроки за хищение имущественного комплекса, совершенное 19 лет назад. Однако, как считают в Генпрокуратуре, до настоящего времени они пользовались недвижимостью и «неосновательно обогащались» за счет этого. Общий объем незаконной прибыли от сдачи площадей в аренду составил, по версии истца, более 2,3 млрд руб. Эту сумму Генпрокуратура потребовала взыскать в пользу государства солидарно с четырех ответчиков (по делу, кроме Озерова и Носкова проходили также предприниматели Борис Свиридов и Алексей Андреев).

Судья Марина Иванова иск Генпрокуратуры удовлетворила в полном объеме, мотивируя это тем, что все спорное имущество было приобретено ответчиками незаконно в результате совершенных ими преступлений.

Как следует из решения суда, в 2004 году гендиректор ОАО «МиГ-РосТ» Алексей Озеров решил похитить принадлежавший его фирме имущественный комплекс. Вместе со своим сообщником Егором Носковым он создал несколько фирм, наняв для конспирации номинальных директоров. В течение года Алексей Озеров совершил с десяток «заведомо невыгодных» для возглавляемого им ОАО сделок с недвижимостью, по итогам которых все три здания «МиГ-РосТ» отошли подконтрольной мошенникам фирме «Либерта-Инвестмент»».

Тогда же, как было установлено судом, началась и коммерческая эксплуатация бывших корпусов РСК МиГ. На первых этажах зданий разместились кафе и рестораны, автосервисы, магазины и даже клиника, специализирующаяся на лечении алкоголизма. Офисные помещения на верхних этажах были сданы в аренду фирмам, занятым в дистанционной торговле, оказывающим логистические, юридические, бухгалтерские и консультационные услуги.

К 2011 году по похожей схеме к компании «Поликарпова-Инвест» отошел и участок земли под корпусами дома №27. Таким образом, по мнению суда, «выполнение преступного плана было завершено».

Мошенники вовлекли похищенные активы в «экономический оборот» для их легализации, а подконтрольные им фирмы «Либерта» и «Поликарпова», согласно вынесенному решению, стали «инструментами для скрытого владения и затруднения идентификации фактических собственников». При этом доводы самих ответчиков о якобы пропущенных прокуратурой сроках исковой давности по делу суд отверг, пояснив, что временное ограничение, на которое они ссылаются, «не может использоваться в качестве способа легализации незаконно приобретенного имущества».

С принятым решением, по данным «Ъ», ни один из ответчиков не согласился. Оно уже было обжаловано в Мосгорсуде, однако какие именно аргументы будут выдвинуты в апелляции, пока не ясно.

Связаться с представителями осужденных «Ъ» не удалось.

Напомним, в марте 2019 года тот же Савеловский райсуд оценил совершенные с имуществом ОАО «МиГ-РосТ» махинации по существу. За два эпизода особо крупного мошенничества на общую сумму 800 млн руб., легализацию преступных доходов и злоупотребление полномочиями (ч. 4 ст. 159, ст. 174.1 и ст. 201 УК РФ) гендиректор общества Озеров получил девять с половиной лет колонии. Его сообщнику Носкову, избежавшему обвинения по «должностной» статье УК, дали на полтора года меньше.

С приговором осужденные и тогда не согласились. По версии их защиты, следствие и суд не сумели доказать причастность осужденных к хищениям, а стоимость похищенного была необоснованно завышена в процессе.

«Здания на улице Поликарпова были построены несколько десятилетий назад и использовались в качестве производственных,— говорил тогда адвокат Алексея Озерова Игорь Андрианов.— В одном из них находился литейный цех, что способствовало особенно интенсивному износу. С учетом того что все здания находятся в санитарной зоне предприятий, а рядом проходит железная дорога, стоимость недвижимости по состоянию на 2004 год была фактически нулевой. Поэтому все совершенные сделки и были одобрены советом директоров ОАО».

Сергей Машкин