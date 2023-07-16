Группа «Черкизово» взыскивает с мясокомбината «Кунгурский» более 140 млн рублей

ПАО «Группа Черкизово» обратилось в арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к ООО «Мясокомбинат «Кунгурский». Согласно материалам дела на сайте суда, «Группа Черкизово» взыскивает с «Мясокомбинат «Кунгурский» 141,8 млн руб. компенсации за нарушение исключительных прав при использовании продукции, сходной до степени смешения с товарным знаком столичного холдинга. «Группа Черкизово» подала исковое заявление в суд 13 июня, заявление принято к производству. Предварительное заседание по делу назначено на 24 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Группа Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мясной продукции. Компания входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки, включает 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Консолидированная выручка компании по итогам 2021 года составила 158 млрд руб. Среди брендов — «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», Pit Product, Casademont. В 2021 году группа произвела 242,8 тыс. т свинины в живом весе.

Мясокомбинат «Кунгурский», основанный в 1928 году, производит колбасы, сосиски, мясные консервы, пельмени, деликатесы и прочее. В территориях Пермского края работают фирменные магазины мясоперерабатывающего комбината. В 2016 году мясокомбинат вошел в один из крупнейших агрохолдингов страны — удмуртский «КОМОС групп». ООО «Хайперфутс холдинг» выкупило у бизнесмена Сергея Куренева ООО «Юником», через которое осуществлялось управление мясокомбинатом. В 2022 году мясокомбинат получил 5,09 млрд руб. выручки и 82,2 млн руб. чистого убытка.