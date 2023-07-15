Из Гатчины отправился новый туристский поезд «По дороге Ольденбургских»

С Балтийского вокзала Гатчины отправился новый туристский поезд «По дороге Ольденбургских». Он пройдет по маршруту Гатчина — Рамонь — Воронеж — Петербург, сообщили в городской администрации.

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В релизе Смольного указывается, что пассажиры смогут повторить путь, который проделал свадебный поезд великой княгини Ольги Александровны и принца Петра Александровича Ольденбургского в июле 1901 года. После венчания в Гатчинской дворцовой церкви они проследовали в имение «Рамонь» в Воронежской губернии.

Туристов с жизнью высшего света той поры познакомит культурно-познавательная программа, которая начнется в бывшей императорской резиденции Государственного музея-заповедника «Гатчина».

В пути пассажиры увидят кинохроники и современные видеосюжеты об истории Дома Романовых, Гатчинском дворце и «Дворцовом комплексе Ольденбургских», рассказали в администрации Петербурга.

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