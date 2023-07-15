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Коммерсантъ FM
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В Магадане медведь загрыз девушку

Бурый медведь напал на девушку в Магадане. Она погибла на месте. Медведя убили сотрудники Росгвардии и охотоведы. Об этом сообщило управление МВД по Магаданской области.

Сообщение о нападении поступило в МВД Магадана 15 июля в 15:00 по местному времени (07:00 мск). Прибывшие на место сотрудники Росгвардии и охотоведы нашли тело девушки и бурого медведя.

«Медведь ликвидирован»,— сказано в сообщении МВД. По факту нападения проводится проверка.

В июне в Магадане медведи несколько раз нападали на людей. В результате два человека погибли, еще четверто получили ранения. Охотоведы застрелили медведицу и медвежонка, которые, по их мнению, нападали на людей.

Олеся Павленко

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