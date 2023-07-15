«Энергоатом» не намерен просить разрешения РФ на покупку у Болгарии российских реакторов

«Энергоатом» ведет переговоры о покупке у Болгарии двух ядерных реакторов российского производства. В компании заявили, что не намерены запрашивать разрешения у страны—производителя реакторов и не будут подписывать никакие документы с РФ.

«Энергоатом» выпустил это заявление после того, как украинский эксперт Николай Штейнберг (был главным инженером Чернобыльской АЭС в 1986–1987 годах) сказал «Укринформу», что на продажу оборудования ядерных установок нужно разрешение от производителя, то есть России. По его словам, в соответствии с международным правом нужно подписать трехстороннее соглашение между РФ, Болгарией и Украиной.

«Несмотря на заявления Николая Штейнберга, Украина не ведет переговоров и не планирует подписывать никакие документы с Россией»,— говорится в сообщении «Энергоатома» в Telegram. Компания также назвала материал «Укринформа» предвзятым, а слова эксперта — субъективными.

В «Энергоатоме» пояснили, что если переговоры с болгарской стороной будут успешными, то установку ядерных реакторов проведут вместе с международными энергетическими партнерами, в том числе с американской Westinghouse. «В этом случае Украина никоим образом не будет зависеть от страны-агрессора в любом содержании вышеуказанного оборудования»,— пояснила компания.

Издание Euractiv сообщало, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Болгарию в июле обсуждал с болгарским премьером Николаем Денковым продажу Киеву двух ядерных реакторов российского производства. Эти реакторы София купила пять лет назад, но болгарские власти больше не могут покрыть их стоимость. Стоимость реакторов оценивается в €600 млн, закупку могут произвести за счет Евросоюза.

Лаура Кеффер