В Ульяновской области на выборах в региональное заксобрание будет обеспечено видеонаблюдение

Как стало известно «Ъ-Волга», губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал распоряжение (№481-р от 11.07.2023) о мерах по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов, назначенных 10 сентября 2023 года. Само по себе распоряжение традиционное, издаваемое к каждым выборам. Однако в этом распоряжении, в отличие от предыдущих, впервые введен пункт, которым предписывается областному государственному казенному учреждению «Корпорации развития интернет-технологий» оказать содействие в организации и обеспечении видеонаблюдения в помещениях для голосования и в помещениях терризбиркомов с обеспечением трансляции и хранения соответствующих видеозаписей.

Информацию «Ъ-Волга» подтвердил председатель областной избирательной комиссии Юрий Андриенко. «Да, это впервые в Ульяновской области, раньше это было только во время федеральной кампании, а сейчас будет и для выборов в Законодательное собрание Ульяновской области», — сказал глава облизбиркома. По его словам, подобное видеонаблюдение «вводится только в некоторых регионах», «но в Ульяновской области решили такую возможность обеспечить». Председатель облизбиркома также пояснил, что всего видеонаблюдением будет оборудовано около 100 самых крупных избирательных участков, в основном, в Ульяновске (по данным источника «Ъ-Волга», на полный охват не хватит средств, на видеонаблюдение выделено 7 млн руб.). Господин Андриенко также пояснил, что доступ к видеонаблюдению, как и во время последней кампании выборов в Госдуму, будет обеспечен не всем желающим. Трансляция будет обеспечена на служебном интернет-портале, доступ к ней будет предоставляться участникам избирательного процесса — партиям, кандидатам, их представителям, штабам общественного наблюдения, региональной Общественной палате (всем им будет выдан логин доступа на портал).

Впервые видеонаблюдение на выборах было введено по всей стране в 2012 году на выборах президента РФ, тогда следить за ходом голосования через интернет мог каждый желающий. Во время избирательной кампании 2013 года видеонаблюдение оставалось лишь в нескольких регионах, в Ульяновской области не было. В июле 2021 года (выборная капания в Госдуму) Центризбирком объявил, что общедоступной трансляции с избирательных участков больше не будет, видеозаписи будут доступны на служебном портале, доступ к которому предоставят политическим партиям и кандидатам.

Сергей Титов, Ульяновск