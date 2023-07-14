Семьям погибших при строительстве фортификационных сооружений будут выплачивать по 5 млн рублей

Семьям работников, погибших при строительстве фортификационных сооружений, будут выплачивать по 5 млн руб. В случае ранения работникам будут выплачивать 3 млн руб. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован в интернет-портале правовых актов.

Мера будут действовать приграничных регионах на юге России — в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

Весной 2023 года российские власти начали возводить фортификационные сооружения в приграничных с Украиной регионах. Подобные сооружения построили в том числе в Брянской, Курской и Белгородской областях. Также укрепления были возведены на линии фронта.

Олеся Павленко