Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Семьям погибших при строительстве фортификационных сооружений будут выплачивать по 5 млн рублей

Семьям работников, погибших при строительстве фортификационных сооружений, будут выплачивать по 5 млн руб. В случае ранения работникам будут выплачивать 3 млн руб. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован в интернет-портале правовых актов.

Мера будут действовать приграничных регионах на юге России — в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

Весной 2023 года российские власти начали возводить фортификационные сооружения в приграничных с Украиной регионах. Подобные сооружения построили в том числе в Брянской, Курской и Белгородской областях. Также укрепления были возведены на линии фронта.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...