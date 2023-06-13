Неизвестные сожгли релейный шкаф на железнодорожной ветке на севере Петербурга

Злоумышленники сожгли релейный шкаф на железнодорожной ветке у станции «Пискаревка» в Калининском районе Петербурга, сообщил 78.ru со ссылкой на источник. Инцидент произошел накануне, 12 июня.

Как обнаружили работники железной дороги, на шкафу были следы неудачного взлома. Предположительно, не сумев его вскрыть, злоумышленники залили горячую жидкость внутрь.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

С начала мая в Петербурге было несколько случаев поджога релейных шкафов. После одного из эпизодов следствие нашло подозреваемого, им оказался курсант одного из военных вузов Петербурга. Сейчас он находится в СИЗО. Последний случай поджога произошел в конце мая на перегоне Броневая—Лигово.

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