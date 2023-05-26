В Петербурге вновь пытались сжечь релейный шкаф на железной дороге

На перегоне Броневая—Лигово Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Санкт-Петербурге выявили попытку сжечь релейный шкаф. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ОЖД.

Шкаф со следами огня и попытки вскрытия обнаружили сотрудники ветки при обходе днем 25 мая.

«Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Кировском районе Санкт-Петербурга не повлияло на движение поездов»,— сообщили агентству в ОЖД.

С начала мая в Петербурге было несколько случаев поджога релейных шкафов. После одного из эпизодов следствие задержало подозреваемого в произошедшем, им оказался курсант одного из военных вузов Петербурга. Сейчас он находится в СИЗО.

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