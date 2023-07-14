РАО пояснило порядок выплаты вознаграждений музыкантам-иноагентам

Российские музыканты со статусом иноагента и зарубежные артисты сталкиваются с трудностями при получении авторского вознаграждения за публичное воспроизведение своих композиций. В Российском авторском обществе (РАО) заявили, что вознаграждения для них поступает на спецсчет, средства с которого можно вывести с разрешения правительства. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу РАО и источники.

Как пишет РБК, в последние месяцы никто из опрошенных ими музыкантов-иноагентов не получали выплаты за публичное исполнение их песен. «РАО прекратило с нами любые коммуникации, никаких отчислений мы не получаем»,— рассказала РБК Елена Савельева, директор рэпера Ивана Алексеева (сценический псевдоним Noize MC; признан иностранным агентом).

Как пояснили в РАО, согласно указу президента, вознаграждения правообладателям из недружественных стран производятся только через специальный рублевый счет «О». Спецсчет заводится по просьбе пользователя, а не правообладателя, вывести с него средства можно только с разрешения правительственной комиссии.

В РАО добавили, что такой же порядок действует в отношении музыкантов, поддержавших санкции против России, «оскорблявших народ России, ее руководство и государственные символы, распространявших фейки о российской армии или очернявших ее вооруженные силы в медиа и социальных сетях».

«Все исполнители, признанные таковыми, успели допустить массу оскорбительных антироссийских высказываний и потому подпадают под действие указа»,— заявили в РАО.

Олеся Павленко