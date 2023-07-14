Заместитель генпрокурора поручил ликвидировать свалки в красноярской Арктике

Прокуратура Красноярского края подготовит предложения по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде на Таймыре. Соответствующее поручение ведомству дал заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Арктику.

«Заместитель генпрокурора России осмотрел территории побережья моря Лаптевых, мыса Челюскин и заповедника «Большой Арктический», где находятся места массового накопления отходов, образовавшихся в результате активного освоения Арктики в советский период»,- говорится о ходе поездки в Telegram-канале управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

В нем также отмечается, что материалы об экологических проблемах Арктики направлена министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову.

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Валентин Романов