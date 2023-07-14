У «Омского аэропорта «Федоровка» появилась управляющая компания

Московское АО «Аэророботех» (АРТ) стало управляющей компанией ОАО «Омский аэропорт «Федоровка». Соответствующая запись в ЕГРЮЛ была внесена 13 июля. Компания АРТ сменила директора предприятия Дениса Антонова.

АО АРТ было создано в 2022 году. Его владельцем в «СПАРК-Интерфакс» указан ЗКПИФ «Инвестиционный траст».

ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» занимается проектом строительства аэропорта Омск-Федоровка. По данным на 2019 год, совладельцами ОАО являются АО «Межгосударственная корпорация развития» (51%) и министерство имущественных отношений Омской области (49%).

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2022 году рабочая группа комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт» поддержала развитие проекта Омск-Федоровка. Ранее региональные власти сообщали, что разработана организационно-правовая и финансовая модели проекта, а также мастер-план аэропорта. Стоимость создания аэропорта в 2019 году оценивалась в 27 млрд руб.

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Валерий Лавский