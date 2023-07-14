В Красноярске экс-главу отделения Фонда соцстрахования осудили на шесть лет за взяточничество

К шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 4,5 млн руб. суд приговорил бывшего управляющего красноярским региональным отделением Фонда социального страхования Сергея Москвина. Он признан виновным в получении взяток (ст. 290 УК РФ). После оглашения приговора Сергея Москвина взяли под стражу, рассказали в краевой прокуратуре.

Согласно материалам управления Следственного комитета России по Красноярскому краю, с декабря 2020-го по январь 2023 года обвиняемый получил от трех директоров коммерческих фирм взятки на сумму 1,6 млн руб. за заключение госконтрактов на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан и их оплату. Общая сумма контрактов составляет около 190 млн руб., речь в них идет о 6,5 тыс. путевках на срок от 18 до 21 дней в санаториях «Озеро Учум», «Бальзам» и «Родник».

В прокуратуре отметили, что Сергей Москвин заключил сделку с правосудием. Выполняя ее условия, он сообщил об обстоятельствах совершенного преступления и дал показания на взяткодателей.

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Илья Николаев