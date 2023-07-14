Доход российских фрилансеров вырос больше чем в половину за первое полугодие

Российские фрилансеры заработали 5,3 млрд руб. в первом полугодии 2023 года. По сравнению с первыми шести месяцами 2022 года показатель вырос на 53%, с предыдущими двумя кварталами — на 17%. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя сервисов для аутсорс-сделок Solar Staff.

89% из пользователей платформы выводят деньги на карты российских банков, за границу — 9%. На российские и иностранные карты фрилансеры суммарно перевели более 5 млрд руб., около 510 млн руб. из этих средств направили за рубеж — чаще всего в Грузию, Казахстан, Армению и Турцию.

Самым популярным банком среди фрилансеров стал Тинькофф-банк — сумма выплат в 2023 году составила более 2 млрд руб. За ним популярности следуют Сбербанк (более 1 млрд руб.), Райффайзенбанк (более 228 млн руб.), Альфа-банк (более 225 млн руб.) и ВТБ (более 122 млн руб.). Среди зарубежных банков популярностью пользуются Bank of Georgia (Грузия), Kaspi bank (Казахстан), TBC Bank (Грузия), Bank Kassa Nova (Казахстан) и британско-литовского Revolut.

Средний ежемесячный доход фрилансеров, который выводят деньги за российские карты, составляет около 100 тыс. руб., на иностранные — 319 тыс. руб. На российские карты деньги выводят в основном блогеры и консультанты, на зарубежные — программисты и менеджеры.

Олеся Павленко