Землю участникам СВО предлагают выдавать в Омской области

В законодательное собрание Омской области поступил проект закона, предусматривающий предоставление земельных участков отдельным категориям участников специальной военной операции (СВО). Речь идет о ветеранах боевых действий, завершивших участие в СВО и удостоенных звания Героя России или награжденных орденами РФ, говорится в сообщении правительства региона.

Отличившиеся участники СВО и их семьи смогут получить бесплатно в собственность участок площадью до 1 га из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе участок до 0,15 га для садоводства. Получить земельный участок также смогут члены семьи погибших в СВО.

В апреле 2023 года власти Омской области предоставили участникам СВО отсрочку платежей за аренду областного имущества. Эта мера распространяется на физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также граждан, являющихся одновременно единственным учредителем и руководителем юридического лица.

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Лолита Белова