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Коммерсантъ FM
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Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией

Актриса Татьяна Васильева госпитализирована с гипертонией. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Госпожа Васильева подтвердила госпитализацию, однако сообщила, что уже вернулась домой.

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

«Да, я уже дома. Все в порядке. Сделали укол. Чувствую себя очень хорошо, все нормально»,— сказала Татьяна Васильева «Газете.Ru».

Татьяна Васильева почувствовала себя плохо в ночь на 14 июля. Она находилась дома в тот момент. По информации «Известий», госпожа Васильева находится в состоянии средней тяжести. По информации SHOT, у актрисы проблемы с питанием головного мозга и это может вызывать внезапную потерю сознания.

Олеся Павленко

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