Новосибирская компания приобрела требования обанкроченной УК «Полысаевская» более чем на 0,5 млрд рублей

ООО «Тихоокеанская железнодорожно-строительная компания» (ТЖСК) приобрело права требования кузбасского ООО «Угольная компания «Полысаевская» на сумму 535,7 млн руб. Торги прошли в рамках банкротства УК «Полысаевская».

В сообщении арбитражного управляющего речь идет о требованиях банкрота к ООО «Техшахтопром» и ООО «Углетранс». Два лота обошлись покупателю в общей сложности в 1,1 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ТЖСК было зарегистрировано в Новосибирске в 2022 году для строительства железных дорог и метро. Основным учредителем компании (99% долей) указано также новосибирское ООО «Техвэб».

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2022 году Седьмой апелляционный суд в Томске отказался удовлетворить жалобу конкурсного управляющего ООО «Угольная компания «Полысаевская» Алексея Скрынника и оставил в силе решение кемеровского арбитража об отказе взыскать с ООО «Углетранс» 3,09 млрд руб.

ООО «Угольная компания «Полысаевская» управляло обанкроченными активами угольной компании «Заречная». Компания была признана банкротом в декабре 2020 года.

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Валерий Лавский