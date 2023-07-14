«Мы создаем уникальный сервис для отрасли»

Пермская компания «БумХимИнвест», которая в 2012 году начинала работу как простой поставщик сырья для производства гофротары, по итогам прошлого года вошла в топ-10 самых быстроразвивающихся компаний России. Сегодня «БумХимИнвест» представляет собой целую экосистему логистических, финансовых и аналитических сервисов для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, а также внедряет первый в стране маркетплейс для этой отрасли. О том, как компания к этому пришла и какие услуги сегодня доступны ее клиентам, рассказал коммерческий директор «БумХимИнвеста» Валерий Поляков.

– Валерий Борисович, компания «БумХимИнвест» прошла большой путь. Расскажите, как она оказалась в сегодняшней точке?

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– Кардинальная трансформация компании началась около пяти лет назад. За это время мы превратились из некрупного дилера в сервисную компанию – комплексного поставщика товаров и услуг, который включает в себя не только поставку огромного спектра сырья для целлюлозно-бумажной отрасли, но и логистические услуги и финансовые инструменты. Компания стала одним из самых крупных трейдеров на этом рынке и, пожалуй, единственным настолько глубоко интегрированным в него. На данный момент мы сотрудничаем примерно с 90% всех поставщиков сырья, выпускающих необходимую для производства гофротары продукцию, и с 70% покупателей данной продукции на территории России, Беларуси и Казахстана. В общей сложности у нас установлены партнерские отношения с 60 заводами-поставщиками и 250 предприятиями-гофропроизводителями.

– Услуги, которые предоставляет компания, постепенно сформировались в целую экосистему электронных сервисов для B2B в сфере целлюлозно-бумажной промышленности. Как возникла идея создать такую экосистему? Какие инструменты в нее входят и чем они полезны для бизнеса?

– Мы просто начали оцифровывать потребности наших клиентов. Увидели, что одна из главных «болей» – доставка. Покупатель хочет, чтобы ему привезли приобретенный товар. Но у самих производителей зачастую отсутствует такая услуга, так как они сконцентрированы преимущественно на производственных процессах, не акцентируя большого внимания на дополнительных – сервисе. Наша компания ставит в приоритет интересы клиента и его комфорт. Поэтому мы создали специальный электронный сервис доставки – тендерную логистическую площадку редукционного принципа «ТрансИнвест», объединяющую около 3 тыс. перевозчиков с 10 тыс. машин, что и позволяет выбрать наименьшую цену в текущем моменте. Все это помогает клиенту оптимизировать затраты на логистику и стать более конкурентоспособным.

Еще одна из оцифрованных потребностей, с которой сталкиваются покупатель и продавец, это кассовые разрывы. Первому часто требуется отсрочка платежа, а второму, наоборот, желательно получить предоплату. Заметив это, мы разработали комплекс финансовых инструментов, позволяющих удовлетворить интересы обеих сторон.

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– Сейчас «БумХимИнвест» разрабатывает первый в России маркетплейс для бизнеса ЦБП. На каком этапе сегодня находится его внедрение?

– Да, мы создаем уникальный сервис для отрасли. Данный продукт логично вырос из наших предыдущих разработок. Наш многолетний опыт работы с клиентами показал, что каждый покупатель имеет свои уникальные потребности. Это вдохновило нас на запуск первого электронного маркетплейса в ЦБП. Его работа построена по принципу сервиса-агрегатора. Эта новация поможет нашим клиентам легко находить необходимые продукты: сервис агрегирует все предложения по запросу клиента и подберет оптимальное решение. Маркетплейс практически готов: разработана бета-версия, которая проходит тестирование на избранных нами контрагентах.

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– Насколько высока потребность отрасли в такой площадке?

– Потребность сегодня очень высокая, и не только у целлюлозно-бумажной промышленности, а у всего российского бизнеса. Подобных ресурсов для сектора B2B очень мало, а конкретно для предприятий ЦБП их раньше в принципе не было. Между тем такие площадки могут существенно упростить работу. Сейчас у компаний уходит от одного дня до нескольких недель на то, чтобы найти поставщика сырья или оборудования, договориться с ним о цене, способе оплаты и доставки, и не всегда сделки в итоге проходят удачно. Наш маркетплейс позволит сделать этот процесс абсолютно прозрачным и быстрым. Найти товар, узнать всю информацию о нем и оформить доставку можно будет за несколько минут, как на торговых площадках для B2C вроде Ozon или Wildberries. У производителей, в свою очередь, появится возможность напрямую контактировать с покупателем и получать от него обратную связь, минуя звенья, искажающие данные о потребности рынка или цене, а значит, производители всегда будут иметь актуальную информацию о ситуации на рынке. Думаю, в перспективе маркетплейс, разработанный нашей компанией, можно будет масштабировать и на другие отрасли, создав для них похожие площадки.

– Недавно компания представила свою новую разработку на международной выставке упаковочной отрасли RosUpack и получила диплом в номинации «Инновационные сервисные решения в отрасли ЦБП». Что это значит для «БумХимИнвеста»?

– Для нас это значит, что продукт оказался востребованным и мы движемся в правильном направлении. Посетители нашего стенда высоко оценили разработку, с удовольствием тестировали работу бета-версии сервиса. Был ажиотаж. Кроме того, к маркетплейсу проявили большой интерес и представители федерального уровня власти – министерства промышленности и торговли РФ, которые также были на выставке и посетили наш стенд.

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– Какие планы у «БумХимИнвеста» на будущее? Возможно, компания уже сейчас занимается разработкой каких-то новых продуктов?

– В ближайшее время будем развивать наш маркетплейс, насыщать его товарами и различными дополнительными функциями, необходимыми нашим партнерам. У нас в разработке находятся и другие электронные площадки, которые сделают взаимодействие поставщиков с покупателями еще эффективнее и повысят их заинтересованность в работе с нами.

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ООО «БумХимИнвест»