У Перми в глазах рибейт

В Пермском крае уже несколько лет реализуется амбициозный проект по привлечению кинематографистов. В регионе действует программа рибейта и создан центр кинопроизводства. В перспективе планируется создать в Прикамье собственную индустрию игрового кино со своей системой подготовки кадров и бизнес-структурами, связанными с кинопроизводством. Эксперты относятся к этим планам скептично, однако отмечают, что съемками в регионе удалось заинтересовать федеральные кинокомпании и это может позитивно сказаться на экономике региона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2020 году рибейт в 6,5 млн руб. получил фильм «Сердце Пармы», снятый в Прикамье

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В 2020 году рибейт в 6,5 млн руб. получил фильм «Сердце Пармы», снятый в Прикамье

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Хотя Пермский край не является одним из российских центров игрового кино, в регионе снималось немало известных картин. Среди них — детский фильм «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова», постсоветская фантасмагория «Взбунтуйте город, граф» (в главной роли — будущий региональный министр культуры Игорь Гладнев), «народный» сериал «Реальные пацаны», экранизация романа Алексея Иванова «Географ глобус пропил», историческая драма «Время первых».

По словам заведующего кафедрой культурологии и философии Пермского государственного института культуры, доктора исторических наук Олега Лейбовича, Прикамье ассоциируется с сериалом «Реальные пацаны» и фильмом «Географ глобус пропил». «В обоих случаях пермские виды представлены вполне достойно. В результате один зритель получил истории „за стеклом“, а другой — большое зеркало, привычное, хоть и мутноватое»,— отмечает профессор.

«„Реальные пацаны“ очень точно попали в эстетический образ заводской окраины страны. Здесь живут простые, понятные люди не с улицы, а из полузабытого кино наподобие „Весны на Заречной улице“, но в новом, узнаваемом антураже. Такими людьми в жизни отнюдь не любуются, но нисколько не боятся, а после встречи сразу забывают. „Географ“ же — из другого киномира: „Полеты во сне и наяву“, „Утиная охота“, „Осенний марафон“. Он тоже вполне узнаваем: слабый, лишний, обаятельный русский интеллигент: по масштабу далеко не Печорин, но и никакую княжну Мэри не обидит, чуть-чуть князь Мышкин. Оказывается, и в Пермском крае есть такие „московские люди“. Здесь не только заводы дымят, но и университеты что-то или кого-то производят»,— добавляет господин Лейбович.

Кино как бизнес-проект

Несмотря на отдельные успешные кинопроекты, целенаправленно привлекать кинематографистов в регион начали недавно. В 2019 году на отрасль обратили внимание краевые власти, запустившие программу рибейта — возмещения части затрат на съемки на территории Пермского края при участии местных специалистов. Решение о выдаче компенсации принимается экспертным советом при пермской кинокомиссии, учрежденной министерством культуры Пермского края.

По программе рибейта кинематографисты могут вернуть до 50% расходов. Первым получателем стал сериал «Два берега». Его создателям из краевого бюджета компенсировали 400 тыс. руб. В 2020 году рибейт в 6,5 млн руб. получил фильм «Сердце Пармы». Еще через год средства из регионального бюджета (21,9 млн руб.) получили уже четыре фильма: «Одна», «Чук и Гек. Большое приключение», «Иван Семенов: Школьный переполох» и «Подельники».

Сначала с претендентами на рибейт работала Пермская кинокомиссия, входившая в состав краевого учреждения «Пермской синематеки» (киноцентр «Премьер»). Однако в начале 2022 года на базе кинокомиссии была создана отдельная краевая структура — АНО «Центр развития кинопроизводства». «На тот момент у синематеки было множество других задач и направлений работы. В результате уделять достаточное внимание рибейту не получалось. Поэтому было принято решение вывести эту деятельность в отдельную организацию, которая будет способствовать съемкам игрового кино в Пермском крае»,— рассказывает бывший проектный менеджер кинокомиссии и директор «Центра развития кинопроизводства» Алена Семерикова-Волкова.

Она считает, что в сфере кинопроизводства применимы те же подходы, что и в любом другом бизнесе. «Я не разделяю романтический подход о том, что работа ограничивается исключительно съемочным процессом. Мы с командой изначально поставили цель создать в регионе киноиндустрию. В этом смысле наш подход мало отличается от, условно, строительства нового завода или открытия ресторана. У нас есть стратегия, рассчитанная до 2030 года, основанная на трех KPI (ключевых показателях эффективности.— „Ъ — Экономика региона“): количество образовательных программ по подготовке кадров, количество снимаемых в регионе картин и количество новых объектов предпринимательства, связанных с киноиндустрией»,— рассказывает руководитель центра развития кинопроизводства.

Еще одна задача — создать в Прикамье рабочие места для молодых и креативных жителей региона, а также «вернуть» в Пермь специалистов в сфере кино, уехавших из региона из-за отсутствия возможности работать и проявить себя.

В первый год работы центра его команда занималась систематизацией работы по рибейту и выстраиванием взаимодействия со специалистами в сфере кино. В 2022 году выплаты по рибейту получили фильмы «Чувства Анны», «Она танцует», «По щучьему велению», «Фрау» и «Иван Семенов: Большой поход». Общий объем компенсаций составил 34,9 млн руб. В этом году на рибейт претендуют десять фильмов и пять сериалов.

«Главный итог года — выстроенные бизнес-процессы. Если кинокомпания хочет работать в Пермском крае, мы готовы предоставить максимум рибейта, обеспечить комфортные съемки. Но это сотрудничество должно быть взаимовыгодным: съемки не должны доставлять дискомфорта пермякам или вредить городскому имуществу. Например, в прошлом году на съемках в заповедной зоне я лично стояла на каждой смене и следила, чтобы съемочная группа шла строго по тропинке, не наступая на растения. Еще одно требование — обязательное участие пермяков в работе над фильмом»,— делится Алена Семерикова-Волкова.

По ее словам, центр готов работать как с коммерческим, так и с авторским кино: «Нам важно, чтобы фильмы не нарушали действующее законодательство, например — запрет пропаганды ЛГБТ. В остальном ограничений нет. Комиссия не занимается оценкой фильмов и кинокритикой, готова работать со всеми».

Вызов столицам

Главная проблема, с которой столкнулась команда регионального центра кинопроизводства — централизация кинобизнеса в столичных городах. «На сегодняшний день 85% российского кино снимается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Там же сосредоточено большинство специалистов, экспертов в сфере кино. К сожалению, сегодня в регионах нет технической и транспортной базы, требуемой для кинопроизводства. В результате съемки обходятся дорого»,— утверждает Алена Семерикова-Волкова.

«Кинематографическая карта России чем-то сродни физической карте Австралии»,— соглашается Олег Лейбович. «Пустыня, еще раз пустыня — и вдруг Сидней, снова пустыня — и Мельбурн. Москва, вобравшая в себя едва ли не весь отечественный кинематограф, и Питер, распахивающий кинематографическую целину. А иное знание — только для „знатоков“, умеющих общаться с оптическими приборами и обладающих хорошей памятью. Они могут вспомнить Свердловск, но не Пермь»,— добавляет профессор.

Однако у Перми есть и ряд конкурентных преимуществ. «Это разнообразие мест для съемок — природные ландшафты, красивые города (Пермь, Кунгур, Чердынь). В самой Перми есть разнообразная фактура: районы, не менявшиеся с восьмидесятых-девяностых годов, индустриальные и современные городские пейзажи»,— отмечает Алена Семерикова-Волкова.

По ее словам, это «позволяет снимать совершенно разные фильмы на территории одного города». «К примеру, „Чувства Анны“ снимались на кондитерской фабрике и демонстрируют промышленную, заводскую сторону Перми. Действие „Она танцует“ происходит в девяностые, фильм снимался в аутентичных кварталах. „Фрау“, напротив, показывает Пермь как молодежный, современный город»,— рассказывает руководитель центра кинопроизводства.

Также, по ее мнению, в пользу Пермского края играют близость к Москве, наличие рибейта и кинокомиссия с опытом работы с кинематографистами и организации съемок. «Это позволяет компаниям сократить затраты на кинопроизводство. Многие вещи, которые в Москве стоят колоссальных средств (перекрытие дорог, аренда объектов для съемок, оплата парковок), в регионе можно сделать бесплатно либо за меньшую цену»,— поясняет Алена Семерикова-Волкова.

Кроме того, частично компенсировать недостаток ресурсов и технической базы в Прикамье получается за счет сотрудничества со Свердловской киностудией из соседнего Екатеринбурга. «Учитывая, что большая часть фильмов снимается в Москве, мы со Свердловской киностудией не воспринимаем друг друга как конкурентов. Следовательно, возможно взаимовыгодное сотрудничество: мы помогаем получить рибейт, а коллеги помогают с транспортом и съемками в павильонах»,— продолжает руководитель центра кинопроизводства.

Основной инструмент привлечения кинематографистов в регион — «сарафанное радио». «Съемочные группы, работавшие в Пермском крае, рассказывают о своем опыте с нами коллегам, в результате каждая картина, снятая в Пермском крае, приводит за собой как минимум еще две-три»,— делится Алена Семерикова-Волкова.

В поисках кадров

Еще одна проблема, усложняющая киносъемки в Прикамье,— недостаток кадров. «Наша задача — сделать так, чтобы столичная кинокомпания привозила на съемки в Пермь только генпродюсера, режиссера и, возможно, оператора, а остальные специалисты набирались в регионе. Но до этого пока еще далеко, дефицит кадров очень большой, в крае не хватает актеров, сценаристов, осветителей»,— говорит Алена Семерикова-Волкова.

По профессиям, не требующим узкоспециализированных знаний, Пермский центр развития кинопроизводства готовит самостоятельно. Были организованы курсы по подготовке location-менеджеров (специалистов по подбору и подготовке мест для съемок), ассистентов режиссера и помощников актеров. Выпускники курсов проходят стажировки на съемках в Прикамье.

Обучать по более сложным специальностям планируется в пермских вузах. Пока совместная с центром кинопроизводства учебная программа существует только в Пермском филиале Высшей школы экономики. Университет учит продюсеров в формате девятимесячных курсов профессиональной переподготовки. Курсы разработаны генпродюсером кинокомпании Тимура Бекмамбетова «Bazelevs» Лалой Рустамовой.

По словам руководителя Центра бизнес-образования Пермского филиала ВШЭ Илоны Колос, программа стартовала в апреле этого года, поэтому говорить о трудоустройстве выпускников преждевременно. Сейчас на курсе обучаются 12 человек, во второй половине года они будут проходить практику на съемках в Губахе, Перми и поселке Кын.

Обучение по программе платное, однако ВШЭ планирует вести переговоры о частичной оплате курсов из регионального бюджета. «Планируем представить данный проект региональным властям и предложить им рассмотреть возможность софинансирования, так как Пермский край — перспективная площадка для развития киноиндустрии, а специалистов в этой отрасли катастрофически не хватает»,— поделилась Илона Колос.

Кинематографический эффект

Эксперты считают киноиндустрию перспективной отраслью, но к развитию ее в регионе относятся скептически. Олег Лейбович уверен, что привлекательность региона для кинематографистов определяют локальная мифология, устоявшийся у жителей России образ Перми и развитая культура гостеприимства. По мнению ученого, на данный момент у Перми есть только собственная мифология («княгиня гор, горнозаводская цивилизация, сгинувший бесследно великий князь и так далее»), образ же «бледен и потерян на фоне соседей с Востока». А для того, чтобы сформировать культуру гостеприимства, требуются «воля, время и ресурсы».

Заведующий кафедрой учета, аудита и экономического анализа экономического факультета ПГНИУ, доктор экономических наук Михаил Городилов полагает, что в Пермском крае пока нет возможности создать полноценную киноиндустрию. «Эта отрасль является капиталоемкой, требует значительных инвестиций, которые зачастую носят венчурный (высокорискованный.— „Ъ — Экономика региона“) характер. Следовательно, говорить о создании киноиндустрии в отдельно взятом регионе можно только при наличии серьезной финансовой поддержки. Однако все крупные игроки в сфере российского кино сами зависят либо от государства, либо от крупнейших компаний, таких как „Газпром“ и МТС, и являются получателями субсидий»,— поясняет экономист.

При этом он уверен, что объем компенсаций по рибейту, предлагаемый Пермским краем, может привлечь в регион федеральных игроков для работы над отдельными проектами, стимулировать развитие партнерских отношений. «Это позитивно скажется на развитии региона»,— добавил Михаил Городилов.

По мнению экономиста Антона Любича, ожидать, что расходы на съемки в регионе окупятся, бессмысленно. «В целом в России коммерчески окупаемы менее 10% фильмов»,— отмечает эксперт. Тем не менее он считает, что появление фильмов, действие которых происходит в Прикамье, может способствовать повышению интереса к региону на уровне России. «Очевидно, что это подстегивает развитие туризма, но не только. Потому что если руководитель фирмы по производству, например, оконных рам приедет в Пермский край покататься на каяке, то он вполне может попутно и какой-то деловой интерес развить. А если бы он о Перми не знал и поездку сюда не запланировал, то и интереса бы не появилось»,— предполагает господин Любич.

Константин Кадочников