Санкционные смотрители

В конце июня Европейский союз ввел в отношении РФ 11-й пакет санкций. Также свои санкционные списки регулярно расширяют США и Япония. Предприятия сталкиваются с различными сложностями: с проблемами приобретения сырья и оборудования, отсутствием прежних рынков сбыта и оттоком иностранных инвестиций. Все это привело к спаду объемов промышленного производства в регионе. По оценкам участников рынка и экспертов, сегодня ситуация в экономике все еще остается непростой, хотя у отдельных отраслей появились перспективы для роста.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспорту препятствуют не только внешние, но и внутренние ограничения

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Экспорту препятствуют не только внешние, но и внутренние ограничения

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В активных поисках

Индекс промышленного производства в Пермском крае в 2022 году снизился на 2% по сравнению с 2021-м. По данным Пермьстата, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также в сфере добычи полезных ископаемых он вырос — на 5,2% и на 5,4% соответственно. При этом в области водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов индекс сократился на 10,7%, а в обрабатывающих производствах — на 7,4%. Наи­большее снижение объемов среди обрабатывающих производств показали производство кожи и изделий из нее (–35% к году), производство машин и оборудования (–19,1%), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство химических веществ и химических продуктов (–17,2%). Вместе с тем на 50,4% выросло производство готовых металлических изделий, на 23,3% увеличились объемы производства одежды, на 9,9% выросло производство бумаги и бумажных изделий.

В этом году наметилась положительная динамика: в январе — мае индекс промпроизводства в регионе вырос на 1,3% относительно аналогичного периода 2022 года. Сохраняют устойчивость отрасли, связанные обеспечением энергией (+4,8%) и добычей полезных ископаемых (+1,6%). В сфере водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов снижение продолжается, но уже более медленными темпами — минус 1%. В обрабатывающих производствах наблюдается небольшой рост — на 0,8%. Сразу на 144,3% к году увеличились объемы производства электрооборудования. Также заметный рост продемонстрировали предприятия по производству мебели (+22,3%), компании, занимающиеся изготовлением компьютеров, электронных и оптических изделий (+48,5), металлургические предприятия (+16,6%), производители металлических изделий (+18,6%). Объемы производства машин и оборудования тоже начали расти (+5,1%), а вот деревообрабатывающая и химическая отрасли пока остаются в минусе — снижение на 18,2% и на 1,6% соответственно. Производство бумаги за первые пять месяцев этого года снизилось на 5,6% по сравнению с январем — маем 2022-го.

«Мы отмечаем за пять месяцев этого года рост индекса промышленного производства. Это положительно, очень хорошо. Причем мы понимаем, что есть трудности с химическими предприятиями, с точки зрения снижения их загрузки, исходя из конъюнктуры рынка, логистических ограничений, но тем не менее в целом промышленность Пермского края растет»,— заявил в рамках заседания правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он считает, что росту способствует работа правительства с небольшими и средними предприятиями. В регионе реализуется проект промышленной кооперации, в рамках которого подписано более 40 дорожных карт, куда вовлечены со стороны пермского бизнеса 540 производителей — в сфере машиностроения, химической, обрабатывающей промышленности. «Мы постоянно отмечаем рост отгрузки или продаж товаров пермскими предпринимателями»,— заявил губернатор.

Руководитель блока внешних коммуникаций ООО «КАМА» (предприятие по производству мелованного картона и мелованной бумаги, Краснокамск) Владимир Павлов отмечает, что большинству поставляемых из Европы реагентов удалось довольно быстро найти аналоги в РФ. «Некоторые компоненты заместить невозможно, потому что их просто нет в России в силу природных особенностей. Но мы нашли поставщиков этого сырья в других странах, откуда его привезти можно. Сегодня у нас отлаженная рецептура и стабильное качество продукции»,— говорит господин Павлов.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу установленного на предприятии австрийского оборудования, «КАМА» провела большую работу по реинжинирингу и привлечению альтернативных поставщиков запасных частей. «На данный момент у нас на складе сформирован солидный запас комплектующих. С обслуживанием оборудования проблем нет — необходимые специалисты в России есть, компетенции не утрачены»,— пояснил представитель компании.

Предприятия химической промышленности и лесоперерабатывающей отрасли, которые всегда в большей степени ориентированы на экспорт, были вынуждены снизить объемы производства не только из-за технических сложностей, но и из-за нарушения логистических цепочек сбыта готовой продукции. Одному из крупнейших химкомбинатов региона — АО «Камтэкс-Химпром» — из-за невозможности реализовать свою продукцию в 2022 году пришлось почти на пять месяцев уйти в простой.

Экспорту лесопромышленной продукции препятствовали не только внешние, но и внутренние ограничения. Весной прошлого года правительство РФ издало постановление о запрете вывозить из России некоторые виды лесоматериалов в «государства, совершившие недружественные действия», среди которых все страны Евросоюза, Украина, Великобритания, Исландия, США, Канада и другие. «Деревообработка фактически попала под двойной удар. Во-первых, во второй половине прошлого года — первой половине этого был довольно крепкий рубль, что для экспортно ориентированных отраслей серьезный минус. Во-вторых, лесоперерабатывающим компаниям пришлось менять рынки сбыта с западного направления на восточное, что также негативно влияло на цены. Но сейчас ситуация улучшается. Курс отыграл в обратную сторону, а цена на рынке скорректировалась с учетом нового баланса спроса и предложения»,— поделился гендиректор пермского деревообрабатывающего завода «Красный Октябрь» Александр Суслопаров.

На особом счету

Положение ряда предприятий осложнилось тем, что они развивались за счет иностранных инвесторов, но после начала СВО часть зарубежных компаний прекратили свои инвестиции в расположенные на территории РФ производства. Таким образом, например, поступила швейцарская Nestle, у которой есть два предприятия в Пермском крае: филиал ООО «Нестле Россия» (бывшая кондитерская фабрика «Камская») и фабрика по производству готовых завтраков ООО «Сириал Партнерс Рус».

Некоторые иностранные компании решили совсем избавиться от российских активов. Немецкий концерн Henkel в начале мая 2023 года завершил сделку по продаже своих российских предприятий, в том числе завода в Перми. Теперь предприятия принадлежат консорциуму из трех инвесткомпаний: Kismet Capital Group инвестора Ивана Таврина, Elbrus Services, принадлежащей сооснователю Elbrus Capital Дмитрию Крюкову, и Augment Investments, подконтрольной совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, структуры которого ранее выкупили ООО «КАМА». В конце июня стало также известно, что латвийский холдинг Amber Beverage Group продает кон­трольный пакет акций АО «Амбер Пермалко» компании «Алко­Ворлд» из Петрозаводска.

Особый статус приобрели компании, которые непосредственно оказались в санкционных списках. В первую очередь, это предприятия оборонно-промышленного комплекса. Так, в марте прошлого года АО «Редуктор-ПМ» попало под санкции США, а в феврале текущего года — под санкции Японии. ПАО «Мотовилихинские заводы» в конце 2022-го было включено в санкционный список ЕС.

Минус на минус дает плюс

Несмотря на все сложности, у отдельных компаний с введением санкций появились перспективы для роста. Так, мелованный картон, который выпускает «КАМА», изначально был импортозамещающим продуктом, ранее в России его никто не производил, и когда поставки такого картона из-за границы прекратились, продажи краснокамской компании резко увеличились. Производителей мелованной бумаги внутри РФ тоже немного, поэтому ее востребованность на российском рынке также выросла. В результате в 2022 году ООО «КАМА» произвело 84 тыс. тонн бумаги, что на 1 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Картоноделательная машина «КАМЫ» в прошлом году вышла на свою проектную мощность в 220 тыс. тонн, хотя это планировалось сделать только в 2023 году. По итогам 2022 года финансовые показатели предприятия выросли относительно 2021-го в четыре раза: выручка — с 5,9 до 25,5 млрд руб., а чистая прибыль — с 1,6 млрд руб. до 5,9 млрд руб. «С января по март этого года объемы отгрузок действительно несколько ниже — статистика отражает реальную картину. Это связано со стабилизацией логистических каналов и активным заходом китайских и азиатских производителей. Но начиная с апреля мы видим обратную динамику: импорт постепенно сокращается, потребители возвращаются к российским производителям, которые предлагают продукцию со стабильным качеством, минимальным сроком поставки и комфортными условиями оплаты. Так что мы считаем, что основные потребности внутреннего рынка продолжат закрывать российские предприятия»,— говорит Владимир Павлов.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отмечает, что подъем испытывают также отрасли обрабатывающей промышленности, связанные с выпуском военной продукции и с гособоронзаказом. «Сюда государство вкладывает сейчас колоссальные деньги»,— поясняет господин Потавин.

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов уверен, что сейчас у всех отраслей есть возможности для развития. «На мой взгляд, говорить о продолжающемся негативном влиянии санкций уже трудно. Рост экономики сегодня несколько тормозят другие факторы — изменения курса, снижение потребительского спроса и так далее. Но санкции и запреты — уже в меньшей степени. Скорее, они даже позитивно влияют на развитие промышленности Российской Федерации, в том числе промышленности Пермского края»,— рассуждает господин Белов.

В «Финам» прогнозируют, что к концу года зафиксированный в I квартале рост экономики, а следовательно, и объем производства, замедлится. «Вероятно, ослабнет стимулирующий эффект спроса со стороны государства, так как он, скорее всего, будет сокращаться после рекордных расходов и дефицита начала года. Кроме того, продолжающийся военный конфликт с Украиной, уже затронувший и часть приграничных территорий России, жесткое противостояние России и Запада — серьезный фактор неопределенности, который может негативно влиять на доступность трудовых ресурсов, потребительский и инвестиционный спрос. Новый фактор риска — июньский „черный лебедь“, официально признанный попыткой вооруженного мятежа. Быстрая деэскалация конфликта позволила не допустить дестабилизации в экономике. Однако возможные среднесрочные последствия заключаются в напоминании о вышедших из анабиоза угрозах внутренней стабильности в стране. Для бизнеса это может означать более высокий уровень странового риска, по крайней мере на какое-то время. Это фактор, который может действовать сдерживающим образом на инвесторов, отодвигать планы развития компаний, стимулировать население сохранить сберегательную модель поведения»,— отмечает Александр Потавин.

Екатерина Артемова