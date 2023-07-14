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Коммерсантъ FM
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Во время испытания твердотопливной ракеты в Японии произошел взрыв

Взрыв произошел во время испытаний твердотопливной ракеты «Эпсилон-S» в Японии. Об этом сообщило министерство образования и науки, сообщение приводит японское агентство Jiji.

Взрыв произошел во время испытаний двигателя второй ступени ракеты. Тесты проводили на полигоне в префектуре Акита рано утром сегодня, 14 июля. Данных о пострадавших нет. Причины взрыва выясняются.

Впервые твердотопливную ракету «Эпсилон» запустили в 2013 году, во второй раз — в 2016 году. Еще несколько пусков было сделано в январе 2018 года, январе 2019 и ноябре 2021 года. В октябре 2022 года должен был пройти еще один тестовый пуск, однако ракета была уничтожена в воздухе из-за проблем, которые не позволяли продолжить полет.

Япония разрабатывает малую ракету для использования в коммерческих целях, в том числе для вывода на орбиту спутников развивающихся стран.

Олеся Павленко

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