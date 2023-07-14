Прогнозные наказатели

Министерство экономического развития Пермского края представило прогноз социально-экономического развития региона до 2026 года. По сравнению с прошлогодним, прогноз по основным параметрам изменился в худшую сторону. Эксперты считают, что есть объективные факторы для негативных тенденций в экономике и говорить о перспективах ее восстановления пока рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прогноз социально-экономического развития региона демонстрирует тенденцию к ухудшению ситуации

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Прогноз социально-экономического развития региона демонстрирует тенденцию к ухудшению ситуации

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края подготовило основные показатели социально-экономического прогноза на период до 2026 года. Как пояснили в ведомстве, прогноз социально-экономического развития Пермского края формируется региональным минэкономразвития с использованием профильных данных исполнительных органов государственной власти. «Для формирования регионального социально-экономического прогноза также используются данные Минэкономразвития РФ. Такая работа на уровне регионального правительства проводится ежегодно с целью формирования расходной и доходной части бюджета Пермского края»,— уточнили в минэке.

По сравнению с прошлогодними цифрами, прогноз в этом году незначительно изменился практически по всем параметрам в худшую сторону. Например, показатель «Численность населения» по прогнозу прошлого года в негативном сценарии составлял 2525 тыс. человек в 2023 году. А в этом году прогнозируется уже 2499 тыс. К 2026 году прогнозируемая численность населения в регионе может сократиться до 2437 тыс. человек.

Инфляция в регионе прогнозируется в пределах 104% к 2026 году. Индекс физического объема валового регионального продукта составит 100,8% в 2023 году, а к 2026 году — 101,2%, согласно негативному сценарию развития экономики.

Индекс промышленного производства, несмотря на рост первых пяти месяцев этого года, по итогам 2023 года ожидается 99,6%. К 2026 году по позитивному сценарию развития региона он может составить 104,7%, или 96,8%, если тенденции будут негативными.

Позитивные тенденции ожидаются по показателю «Ввод жилых домов». По расчетам специалистов, в 2026 году в регионе будет введено 1561 тыс. кв. м жилья. Это незначительно меньше прогноза на 2023 год, когда по итогам сезона планируется ввести 1597 тыс. кв. м. Небольшой спад ввода жилья минэк прогнозирует в 2024–2025 годах, когда уровень ввода жилья будет меньше 1,5 млн кв. м.

Темпы роста денежных доходов населения к 2026 году, согласно прогнозу, составят 106,8%, а средняя заработная плата вырастет на 10 тыс. руб. за три года и составит 68,3 тыс. руб. Негативный прогноз специалисты минэка делают в отношении показателя «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал». Этот показатель по итогам 2023 года ожидается в размере 99,2%, а к 2026 году снизится до 91,5% по негативному сценарию.

Председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова считает, что экономические прогнозы тесно связаны с политической стабильностью.

В сегодняшней ситуации политические риски объясняют отрицательные тренды в экономике. «Экономика региона, ориентированная на экспорт, страдает от санкционной политики, так как тесно связана с внешней средой»,— отметила экономист. Экспортеры страдают не только от проблем со сбытом своей продукции, но и от ограничений при поставках комплектующих и оборудования. «Санкции начали действовать со значительным временным лагом. И сейчас мы начинаем ощущать на себе их действие»,— утверждает госпожа Зырянова.

В то же время Елена Зырянова отметила, что сейчас на подъеме находится оборонная промышленность. Все силы, материальные и трудовые ресурсы направлены на обеспечение обороноспособности страны. «Но валовой продукт, который производит этот сегмент промышленности, к сожалению, не дает мультипликативный экономический эффект, который ведет к повышению качества жизни населения, не приводит к росту экономики в целом. Но когда речь идет о защите государства, других вариантов нет»,— пояснила депутат.

Она заметила, что большую тревогу вызывает состояние консолидированного бюджета РФ. Динамично растет дефицит федерального бюджета. «Мы не можем экономику Пермского края отрывать от экономики страны. Этот показатель отражается на прогнозах отрицательно. Однако речи о секвестировании затрат бюджета Пермского края не идет, таких предложений от правительства Пермского края не поступало». По словам депутата, у бюджета края есть запас финансовой прочности, поэтому социальные обязательства в ближайшем будущем сокращаться не будут.

По мнению председателя реготделения «Деловой России», директора Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрия Теплова, российским предприятиям потребуется еще какой-то период, чтобы полностью адаптироваться к новым условиям. «Не все компании пока смогли уладить проблемы с поставками сырья и оборудования, многие продолжают искать нестандартные пути решения этих задач. Конечно, появилось много альтернативных поставщиков из Азии, выстраиваются новые логистические цепочки, внутри страны разворачиваются импортозамещающие производства. Но все-таки для того, чтобы окончательно перестроиться, в общей сложности необходимо три-пять лет»,— полагает господин Теплов.

Декан экономического факультета ПГНИУ, доктор экономических наук, профессор Татьяна Миролюбова подтвердила, что тенденции к ухудшению экономического прогноза существуют. Это связано с тем, что вводимые санкции продолжаются и ужесточаются. «Те партнеры, на которых Россия рассчитывала, временами ведут себя не по-партнерски, поэтому многие процессы параллельного импорта, например, ухудшаются»,— пояснила эксперт. С другой стороны, драйвером экономического роста является платежеспособный спрос населения. Этот показатель падает начиная с прошлого года. На платежеспособности населения негативно отражается рост тарифов ЖКХ, произошедший в декабре и анонсируемый в дальнейшем. Еще одним фактором негативных прогнозов являются проблемы в мировой экономике. «В мировой экономике также происходит экономический спад, и Россия, как часть мировой экономики, испытывает это влияние в том числе»,— подытожила госпожа Миролюбова.

Ирина Суханова