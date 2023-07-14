Проект реконструкции ЦУМа в Перми получил отрицательное заключение экспертизы

Проектная документация на реконструкцию ЦУМа в Перми получила отрицательное заключение экспертизы, сообщается в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации. Отрицательное заключение на проект было выдано 23 июня, застройщиком объекта является АО «Торговый центр на Ленина, 45». Эта компания управляет ЦУМом и контролируется бизнесменом Александром Кириленко. Подготовкой проектной документации занималось пермское ООО «Проектстройсервис».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Связаться с Александром Кириленко «Ъ-Прикамье» не удалось, он не отвечал на звонки по телефону.

О планах реконструировать один из старейших торговых центров Перми — ЦУМ — стало известно минувшим летом. Бизнесмен Александр Кириленко, ставший владельцем ТЦ весной 2021 года, ранее сообщал, что изменения коснутся внешнего вида и внутреннего пространства ЦУМа. Объект должен стать более современным и привлекательным для туристов и жителей города. Согласно проекту реновации объекта, опубликованному московским архитектурным бюро Value, после реконструкции ЦУМ должен стать арт-кластером и местом объединения региональных брендов. Здание будет работать не только как ТЦ, но и как пространство для различных мероприятий. На крыше объекта расположится ресторан и смотровая площадка, во дворе — спортивная площадка и амфитеатр.

По данным «Ъ-Прикамье», эскизы ЦУМа, опубликованные Value, не дошли до проектного решения. Какой именно проект реконструкции ЦУМа был направлен на экспертизу, неизвестно.