Сборщикам долгов включили строгий режим

В Санкт-Петербурге суд назначил суровые сроки Сурену Полояну и Гусейну Мамедову по обвинению во множестве эпизодов вымогательства. В материалах дела говорится, что фигуранты прикидывались сотрудниками липовой коллекторской фирмы и под этим предлогом терроризировали граждан, которые значились в списке должников у микрофинансовых организаций (МФО). В целом деятельность обвиняемых воплощала собой все те мрачные ассоциации, которые возникают в обществе при слове «коллектор»: сборщики не гнушались угрозами расправой и изнасилованием. Подсудимые при этом свою вину признали лишь частично, а господин Мамедов и вовсе заявил, что сам ходил в должниках Сурена Полояна и поэтому вынужден был встать на этот путь, который в итоге привел обоих за решетку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фрунзенский районный суд Петербурга вчера, 13 июля, огласил приговор в отношении Сурена Полояна и Гусейна Мамедова, признанных виновным в групповом вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и нарушении неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). Они, будучи не связанными с какими-либо МФО, «выбивали долги» у клиентов микрофинансовых организаций, используя поддельные документы и психологическое насилие. Полоян был признан организатором преступного сообщества, за ним числится 12 эпизодов подобных деяний, а за Мамедовым — шесть. По версии суда и следствия, фигуранты в 2021 году начали навещать заемщиков и под видом оплаты уже существующей задолженности у граждан, допустивших просрочку, требовали отдать деньги лично им. Как и положено у «черных коллекторов», наведывались они и к родственникам, а также просто знакомым должников.

В материалах дела говорится, что коллекторы на протяжении нескольких месяцев оказывали психологическое воздействие на потерпевших, а также причиняли им материальный ущерб. Крепко сложенные мужчины приезжали по их адресам проживания, заливали клей в квартирные замки, писали краской на входной двери нецензурные выражения, а также оставляли в почтовом ящике записки, содержащие конфиденциальные сведения о должниках. Жертвам, у которых возникали сложности с отдачей денег, угрожали расправой и изнасилованием. Так, например, сборщики однажды ворвались в квартиру, где находился несовершеннолетний арендатор, и насильно всучили ему бумагу, в которой было указано, что на собственнике жилья якобы висит 170 тыс. рублей просрочки перед МФО. Ребенка предупредили, что его родителям, которые, к слову, не имели отношения к этим долгам, придется несладко: отец получит травмы, а мать подвергнется сексуальному насилию. После этого случая фигуранты и заимели упомянутую 139 статью.

В процессе совершения преступлений участники организованной группы арендовали отдельные помещения на Ириновском и Суворовском проспектах. Также для маскировки деятельности под легальную подсудимые использовали поддельные договоры оказания услуг с ООО «Вайнейменен» на осуществление досудебного урегулирования по финансовым обязательствам перед МФО. Сам Полоян для конспирации всякий раз представлялся должникам и их близким вымышленными именами, а именно: «Заур», «Шамиль», «Рамзан» и «Ислам».

Созданная организованная группа продолжала свою деятельность до момента задержания ее членов силовиками в конце прошлого года. На слушаниях по избранию меры пресечения ранее судимый Гусейн Мамедов сообщил, что живет в кальянной, а подрабатывать коллектором был вынужден, поскольку его заставил Сурен Полоян, перед которым у него имелись долги. На вопрос судьи, сколько было жертв, подобных значившимся в деле, он с помощью нехитрой арифметики пояснил, что процесс выбивания долгов стоял на потоке. «Много. Приезжали два-три раза в неделю, в день 20 человек»,— ответил он. Главный фигурант заявил в суде, что является специалистом по досудебной работе, проблем с законом у него ранее не было, не женат и без детей, но проживает с двумя сожительницами.

На последнем судебном заседании Полояна приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы, а Мамедова — к восьми с половиной. Отбывать наказание они оба будут в колонии строгого режима. Вину подсудимые признали частично.

В разговоре с «Ъ-СПб» глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), которого ранее борьба с коллекторами довела до суда по делу против него о защите чести, достоинства и деловой репутации, отметил, что деятельность такого рода организаций необходимо полностью запретить. «Без коллекторских агентств микрофинансовые компании попросту не смогут работать, да и не захотят — это очень большие деньги, в том числе и "черный нал", который часто списывается под видом кредита на разных подставных лиц»,— подчеркнул он. По мнению господина Нилова, в стране необходимо совершенствование службы судебных приставов, включая увеличение штата ФССП, поскольку сегодня сотрудники ведомства не в силах полноценно заниматься работой с задолженностью из-за существующей нагрузки. «Система должна стать более оперативной и гибкой»,— заключил депутат.

Андрей Кучеров