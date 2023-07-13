Домашнюю работу проверит суд

В Ростовский районный суд Ярославской области направлено уголовное дело о мошенничестве при строительстве дома для детей-сирот в поселке Борисоглебском. Спустя несколько лет после сдачи объекта, построенного за счет областного бюджета, дом пришлось расселять и сносить. Ущерб по разным оценкам составил от 15 до 36 млн руб. Неоднократные попытки найти виновных и взыскать потери бюджета ранее не давали результата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом для сирот в Борисоглебском

Фото: социальные сети Дом для сирот в Борисоглебском

Фото: социальные сети

Прокуратура Ярославской области направила в суд уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) в связи с нарушениями при строительстве дома для детей-сирот в поселке Борисоглебском. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Обвиняемыми по делу выступают мужчины 1973 и 1985 годов рождения, бывшие руководители строительной организации. Дело расследовало следственное управление УМВД России по Ярославской области

«В 2014-2015 гг. обвиняемые, используя подконтрольную им организацию-застройщик, осуществили строительство 12-квартирного жилого дома в пос. Борисоглебском Ярославской области, заведомо зная о том, что фактически выполненные работы не будут соответствовать установленным санитарным и техническим правилам и нормам»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

История 12-квартирного дома для сирот в Борисоглебском имела большой общественный резонанс. Здание было построено в 2015 году на улице Юбилейной, 25 по заказу департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области (ДИЗО). С подрядчиком ООО «Регионстройсервис» был заключен государственный контракт на сумму 15,8 млн руб.

Однако в 2019 году жильцы дома заявили, что жить в нем невозможно из-за протечек, плесени, трещин, сгнивших полов.

По жалобам жильцов на место выезжал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Он зафиксировал многочисленные нарушения, направив свое заключение в правоохранительные органы. Как полагает следствие, к проблемам привели сознательные действия руководителей организации.

«В ходе строительства были наняты рабочие с низкой квалификацией, использовались материалы ненадлежащего качества. Также установлено, что целевые денежные средства, перечисленные по государственному контракту, обналичивались и использовались обвиняемыми в личных целях»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В 2020 году была проведена строительно-техническая экспертиза дома, по результатам которой было принято решение о расселении и сносе здания. На снос было потрачено более 2 млн руб. Сиротам предоставили новое жилье за счет средств областного бюджета.

В 2019 году уголовное дело по статье «Халатность» возбудило ярославское управление Следственного комитета России, дело брал на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Обвинение было предъявлено начальнику отдела строительства и имущественных отношений администрации Борисоглебского муниципального района, который подписал разрешение на ввод дома в эксплуатацию. В 2020 году Ростовский районный суд закрыл дело в связи с истечением срока давности.

В 2021 году департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области пытался в арбитражном суде взыскать с «Регионстройсервиса» 36,4 млн руб. — затраты бюджета на строительство дома, а также на его снос и новое жилье для сирот.

По данным из картотеки арбитражных дел, суд оставил это заявление без движения, так как истец не смог предоставить документы, которые потребовал суд. К этому времени «Регионстройсервис» прекратил свою деятельность и был исключен из реестра юридических лиц. ДИЗО попытался обжаловать ликвидацию подрядчика в Арбитражном суде Ярославской области, но суд признал исключение компании из ЕГРЮЛ законным. Последнее решение по этому делу арбитражный суд вынес в июне 2023 года.

Теперь скандальная история вновь будет рассмотрена в суде — на этот раз в ходе разбирательств по уголовному делу о мошенничестве, которое расследовали полицейские. Дело направлено в Ростовский районный суд. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Региональный уполномоченный по правам ребенка полагает, что виновные все-таки должны быть установлены.

«Я считаю, что по всем фактам нарушения конституционных прав сирот нужна реакция правоохранительных органов. Важно не только установить виновных, но и делать факт наказания публичным, чтобы предупредить подобные случаи в будущем»,— сказал «Ъ-Ярославль» уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Ущерб от действий обвиняемых следствие оценивает в сумму более 15,87 млн руб. Прокуратура области в рамках уголовного дела предъявила гражданский иск о взыскании этой суммы с обвиняемых. «В обеспечение заявленных требований по инициативе прокуратуры на их имущество наложен арест»,— уточнили в прокуратуре Ярославской области.

Антон Голицын