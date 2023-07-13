Чистая прибыль воронежской фабрики КДВ за год выросла в 20 раз

В 2022 году чистая прибыль ООО «КДВ Воронеж» (юрлицо расположенной в Рамонском районе кондитерской фабрики, принадлежит группе КДВ Дениса Штенгелова) составила 529,86 млн руб., что в 20 раз больше, чем в 2021 году (24,97 млн руб.). Это следует из финансовой отчетности компании. Выручка выросла на 3,1 млрд — 35,73 до 38,87 млрд руб.

Себестоимость продаж увеличилась с 34,66 до 36,89 млрд руб. Прибыль от них в 2021 году составляла 880,64 млн руб., в 2022 году — 1,77 млрд руб.

Дебиторская задолженность компании за год выросла в в 2,6 раза — с 1,08 до 2,85 млрд руб. Кредиторская увеличилась в 1,5 раза с 2,91 до 4,33 млрд.

По итогам 2021 года фабрика увеличила чистую прибыль на 96%, а выручку — на 20%.

Как «КДВ Воронеж» спорил за товарный знак — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «“Леву“ отбивают утюгом».

Алина Морозова

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