Теннисистка Мирра Андреева не планирует менять российское гражданство

16-летняя россиянка Мирра Андреева не намерена менять российское гражданство на французское. Ранее американский теннисный ресурс Tennis World USA сообщил, что она последует примеру Варвары Грачевой, которая недавно получила французский паспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является некорректной. Она является только гражданкой России и будет далее выступать за свою страну»,— сообщил «Ъ» агент теннисистки Лев Кассиль.

Мирра Андреева, которая тренируется во французском Канне, стала главным открытием нынешнего теннисного сезона. Она дошла до 1/8 финала крупного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, третьего круга Roland Garros и 1/8 финала Wimbledon, начиная эти состязания с квалификации и обыграв на них трех соперниц из первой двадцатки мирового рейтинга. В ближайший понедельник Андреева поднимется на высшее в своей карьере 65-е место в классификации WTA и будет самой юной теннисисткой в первой сотне.

Евгений Федяков