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Коммерсантъ FM
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Умерла 44-летняя актриса Лариса Маршалова

На 45-м году жизни умерла актриса театра и кино Лариса Маршалова, сообщили в Театре-студии киноактера «Беларусьфильма», где она была ведущей артисткой.

«Она ушла из жизни внезапно, хотя ничто не предвещало такого скорого и трагичного конца…» — отмечают представители театра.

Причины смерти госпожи Маршаловой в сообщении театра не называются, как и дата похорон актрисы. Прощание с актрисой, как отмечает «Sputnik Беларусь», намечено на 14 июля, где оно пройдет, пока неизвестно.

В кино Маршалова дебютировала в 2000 году. Она играла в таких кинофильмах и телесериалах, как «Идеальный брак», «Колдовское озеро», «Цвет спелой вишни», «Отчим», «По ту сторону счастья», «Навигатор», «Псевдоним "Албанец"», «Каменская», «Тонкий лед», «Последняя жертва Анны». В труппе Театра-студии киноактера «Беларусьфильма» она непрерывно работала на протяжении 12 лет.

Александр Кислов

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