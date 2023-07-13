В Уфе легковой автомобиль столкнулся с автобусом

Сегодня в Уфе на проспекте Октября около 9:00 ч. произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии. Автомобиль Nissan Note во время поворота направо во двор дома на проспекте Октября, 155 столкнулся с движущимся в попутном направлении автобусом «Лотос» маршрута №167, который обслуживает компания «Автомиг». В результате столкновения автомобиль опрокинулся.

40-летняя водитель Nissan Note получила травму руки. В автобусе находились около 30 пассажиров, никто из них не пострадал.

Майя Иванова

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