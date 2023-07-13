Стало известно о двух погибших при наводнении в Туапсинском районе

Девушка и пожилой мужчина погибли во время наводнения в Туапсинском районе, которое случилось вследствие ливней. Тела погибших обнаружены спасателями, рассказали «Ъ-Юг» в прокуратуре Краснодарского края. Поиски еще двоих местных жителей продолжаются.

По данным краевого следственного управления СКР, все пострадавшие – жители поселка Тюменского. Дом, в котором находились две сестры и несовершеннолетний брат, был смыт потоком воды в реку Казачья щель, пропали Ангелина и Александр Комбаровы, а также Екатерина Перевязко. Рано утром 12 июля одна из девушек звонила матери, которая находится в отъезде, и сообщила, что дом заливает водой. Владимир Филиппов находился в автомобиле, смытом потоками воды в море. Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило дело о причинении смерти по неосторожности.