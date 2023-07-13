Сейсмолог Эйидоган: в Стамбуле может произойти землетрясение магнитудой выше семи

В Турции в течение ближайших нескольких лет может произойти мощное землетрясение магнитудой выше семи баллов, которое может быть вызвано цунами, заявил член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

«Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%»,— сообщил сейсмолог в интервью «РИА Новости». По его словам, такой вывод сделан на основе изучения 2 тыс. лет истории землетрясений в этом регионе, а также анализа результатов геофизических и сейсмических исследований.

Господин Эйидоган уточнил, что предстоящее землетрясение может затронуть район Стамбула, а экономические последствия от случившегося «ощутит вся Турция».

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. Последствия также ощутили в Сирии, Ливии, Ливане и других странах региона. Турецкие власти оценили общий ущерб от землетрясений почти в $104 млрд. По последним данным, в результате землетрясений погибло более 50 тыс. человек, включая 45,9 тыс. жертв в Турции и 7,2 тыс. — в Сирии. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. Землетрясение признано самым мощным в Турции после землетрясения 1939 года в Эрзинджане. По смертоносности из произошедших на территории, которую занимает современная Турция, оно уступает лишь землетрясению в Киликии в 1268 году.

Александр Кислов