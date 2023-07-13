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Коммерсантъ FM
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В Амурской области в детском саду отравились 17 детей

В детском саду «Золотая рыбка» в поселке Прогресс Амурской области 17 детей отравились из-за нарушения санитарных правил. Работу детского сада приостановили на два месяца. Об этом сообщило управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Амурской области. В прокуратуре региона добавили, что по факту отравления проводится проверка.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку в детском саду 10 июля. «В туалете отсутствовали необходимые чистящие средства, на нескольких окнах не было москитных сеток, что привело к залетанию мух; не соблюдались требования к дезинфекции игрушек, посуды, инвентаря и др.»,— сказано в пресс-релизе ФССП.

В отношении детского сада был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области генно-инженерной деятельности). Райчихинский городской суд назначил наказание в виде приостановки деятельности сроком на 60 суток.

По информации «Комсомольской правды—Благовещенск», дети отравились на прошлой неделе по неизвестным причинам. Как сообщили в прокуратуре, дети заразились энтеровирусом.

Олеся Павленко

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