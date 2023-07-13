Байден на год продлил чрезвычайное положение из-за незаконно задержанных в других странах граждан США

Президент США Джо Байден еще на один год продлил режим чрезвычайного положения в стране из-за незаконно удерживаемых в мире американцев. Об этом сказано в документе, опубликованном Белым домом.

В документе отмечается, что захват заложников и неправомерное задержание граждан США в других странах подрывают верховенство права и угрожают целостности международной политической системы.

«Захват заложников и неправомерное задержание граждан Соединенных Штатов за границей по-прежнему представляют необычную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное Указом № 14078 от 19 июля 2022 года, я продлеваю на один год»,— сказано в документе.

Чрезвычайное положение позволяет США в том числе вводить новые санкции. В июне 2022 года в рамках действиях указа о чрезвычайном положении из-за незаконно задержанных американцев США ввели санкции против ФСБ России.

Олеся Павленко