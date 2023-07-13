Отработку отправили на «доработку»

Парламент Татарстана не откажется от своей идеи обязательного распределения студентов по окончании вузов. Законопроект республики получил отрицательные отзывы двух комитетов Госдумы. Там посчитали, что обязанность для студентов-бюджетников после получения диплома в течение трех лет отработать по своей специальности противоречит Конституции. В Госсовете республики „Ъ“ заверили, что вопрос дефицита кадров остается «нерешенным», депутаты «будут искать способы, как реализовать эту идею».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Совет законодателей при Федеральном собрании России рекомендовал Госсовету Татарстана «доработать» свою законодательную инициативу об обязательном трудоустройстве выпускников путем распределения. Решение было принято с учетом отрицательных отзывов на законопроект от двух ключевых думских комитетов — по просвещению и по науке и высшему образованию.

Парламент Татарстана предложил поправки в федеральный закон «Об образовании». Они устанавливают, что выпускники вузов и колледжей, которые обучались за счет бюджета, подлежат «трудоустройству путем их распределения по полученной квалификации». В случае отказа выпускник должен возместить стоимость обучения государству. Срок трудовой деятельности выпускника, следует из документа, по распределению составит три года. План распределения будет составлять уполномоченный правительством РФ орган. Отработка для выпускника может проходить в любом регионе страны. Распределение по месту жительства предусмотрено в случае, если у выпускника (или у его родителей или детей) инвалидность, а также в случае беременности и наличия ребенка до трех лет.

В Госсовете Татарстана считают, что обязательное трудоустройство выпускников «будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны». По данным депутатов, с конца 2022 года «острой стала потребность в кадрах на предприятиях ОПК» и сегодня в республике необходимо найти для работы 5,5 тыс. человек.

В комитете Госдумы по науке и высшему образованию напомнили, что Конституция России «гарантирует общедоступность и бесплатность среднего профессионального образования (ч. 2 ст. 43), право каждого на конкурсной основе получить высшее образование (ч. 3 ст. 43), право на свободный труд (ч. 1 ст. 37). Однако законопроект Татарстана ограничивает эти права, считают в комитете. При этом из законопроекта неясно, «будут ли выпускников трудоустраивать к работодателям из бюджетного или частного сектора», сказано в заключении. Если выпускников направлять только в бюджетные организации, это «приведет к искажению рынка труда и избыточному огосударствлению экономики», предупреждают в Госдуме.

В профильном комитете обратили внимание, что уже существует «механизм целевого обучения» в вузах по необходимым государству программам. Кроме того, частный работодатель может заключить «ученический договор», согласно которому студент отработает на предприятии по окончании своего обучения в вузе.

В комитете заметили, что проект Татарстана не раскрывает, каким образом «будет осуществляться переезд выпускников к месту работы, а также обеспечение их жилыми помещениями», предположив, что это потребует дополнительные средства из бюджета. Идея Татарстана сопряжена «с ограничением свободы передвижения, что не вписывается в конституционные рамки». «Комитет не может поддержать инициативу, ограничивающую права и свободы граждан»,— сказано в заключении.

Схожие доводы против законопроекта Татарстана привел комитет Госдумы по просвещению. Его члены заявили о «достаточности внедрения массовой практики заключения договоров о целевом обучении», указав, что такой же позиции придерживается Министерство просвещения РФ.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский заявил „Ъ“, что система распределения «была оправдана в СССР», но «сегодня система высшего образования формируется в иных экономических реалиях». «Наша задача — дать студентам больше возможностей для самореализации, ориентируясь на потребности рынка труда»,— отметил чиновник. Инициативу Татарстана также раскритиковали депутаты Госдумы из разных фракций — «Единой России», «Справедливой России» и «Новые люди».

«Два комитета дали отрицательные отзывы. Мы сейчас как раз думаем, что делать дальше»,— заявил вчера „Ъ“ глава комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов. Он заверил „Ъ“, что парламент Татарстана не будет отказываться от идеи распределения выпускников. «В любом случае этот вопрос стоит. Его надо решать. Мы будем искать способы, как реализовать эту идею»,— сказал парламентарий.

В Госсовете республики уже предлагали ввести отработку для выпускников вузов. В 2012 году депутаты подготовили поправки к региональному закону «Об образовании», которые предполагали, что студенты-бюджетники после получения диплома в течение трех лет должны работать по своей специальности для «удовлетворения потребности» государства. Тогда спикер Госсовета Фарид Мухаметшин отмечал, что республике не хватало учителей, врачей, ветеринаров, агрономов, механизаторов и инженеров сельского хозяйства.

Кирилл Антонов