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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: цена на российскую Urals впервые превысила установленный G7 потолок в $60 за баррель

Стоимость российского сорта нефти Urals превысила потолок цен в $60 за баррель, который установили страны G7. В среду, 12 июля, стоимость нефти составила $60,78 за баррель в порту Новороссийска, сообщило Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

По данным Argus, к 1 июня стоимость Urals в порту Новороссийска составляла $52 за баррель, к 21 июня она поднялась до $55,1 за баррель, после чего снова упала до уровня в $52 за баррель. Цена на энергоноситель начала расти 30 июня — в тот день она достигла $54,1 за баррель. К 12 июля баррель Urals стал стоить $60,78.

«Значительное расширение теневого флота танкеров и альтернатив западным страховщикам и способам оплаты создают альтернативы, которые, вероятно, позволят продолжить грузоперевозки российской сырой нефти»,— приводит агенство слова Ричарда Бронза, главы отдела геополитики в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd.

В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из России — она не может продаваться выше $60 за баррель. С 5 февраля 2023-го действует потолок $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). В феврале Bloomberg писало, что Россия продавала нефть выше потолка цен как минимум четыре недели. Тогда баррель российской нефти в среднем стоил около $74. Международное энергетическое агентство сообщало о росте поставок российской нефти и нефтепродуктов за рубеж в апреле.

Подробности — в материале «Ъ» «Российская нефть пробила потолок».

Олеся Павленко

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