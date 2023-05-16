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Коммерсантъ FM
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Российская нефть пробила потолок

По данным МЭА, ее стоимость в апреле превышала $60 за баррель

Объем поставок российской нефти и нефтепродуктов за рубеж в апреле продолжил расти — суммарно он составил 8,3 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА). Основная часть экспорта направляется в Китай и Индию, но появляются и новые покупатели. Это поддерживает сокращение дисконта — в апреле общая средняя стоимость российской нефти с учетом дорогого сорта ESPO выросла на $10 за баррель, превысив установленный потолок в $60 за баррель. Впрочем, основная часть поставок, приходящихся на сорт Urals, пока продается ниже этого порога.

Российские поставки нефти «выплыли» к новым ценовым уровням

Российские поставки нефти «выплыли» к новым ценовым уровням

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Российские поставки нефти «выплыли» к новым ценовым уровням

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в апреле оказался рекордным с начала военной операции РФ на Украине — поставки составили 8,3 млн б/с, увеличившись за месяц на 50 тыс. б/с, свидетельствуют данные майского отчета МЭА. При этом поставки нефти выросли на 250 тыс. б/с, до 5,2 млн б/с, тогда как экспорт нефтепродуктов, напротив, снизился на 200 тыс. б/с, до 3 млн б/с. Экспортная выручка российских нефтекомпаний, по оценке агентства, выросла на $1,7 млрд, до $15 млрд (в апреле прошлого года она была выше на $5,5 млрд). В том числе от экспорта нефти в апреле получено $9,6 млрд (плюс $1,4 млрд).

Основными направлениями поставок остались Китай и Индия — 2,3 млн и 2,2 млн б/с соответственно. На эти две страны приходится 80% поставок нефти РФ.

По 600 тыс. б/с «ушли» в ЕС и в Турцию (это главное направление для экспорта нефтепродуктов), еще 1,9 млн б/с — в другие страны. Новыми покупателями стали Тунис и Египет, поставки также шли в Сингапур, Бразилию и Малайзию, перечисляют в МЭА. Наконец, 0,7 млн б/с отправилось в неизвестном направлении — объем таких поставок резко вырос по сравнению с мартом, когда они составляли 200 тыс. б/с. Отметим, что российская нефть частично вытесняет африканскую на рынках Азии — доля западноафриканской нефти в импорте Индии сократилась с 15% до 5%, Китая — с 35% до 25%.

На фоне высоких объемов экспорта МЭА повысило и прогноз по добыче российской нефти в этом году — на 180 тыс. б/с, до 10,7 млн б/с (это на 350 тыс. б/с меньше, чем было год назад).

В апреле добыча, по оценке МЭА, составила 9,6 млн б/с. Объявленное ранее сокращение добычи на 500 тыс. б/с должно происходить от уровня 9,8 млн б/с — это означает, что в мае она должна сократиться еще на 300 тыс. б/с, отмечают в агентстве.

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В МЭА отмечают рост цен на российские сорта нефти и сокращение дисконта к Brent — средняя стоимость поставки FOB (Free On Board; не учитывает расходы на доставку и страховку) в апреле увеличилась на $10 за баррель, до $60,47 за баррель (в марте — $50,65). Эта цена является средневзвешенной для Urals в портах Приморск и Новороссийск и нефти сорта ESPO, поставляемой по нефтепроводу Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО). Стоимость ESPO значительно превышает потолок, введенный странами «семерки» ($60 за баррель),— в апреле цена на этот сорт выросла на $5,64 за баррель, до $73 за баррель (отметим, что в связи с фактами превышения потолка «семерка» уже обсуждает ужесточение контроля за судами, обслуживающими российские поставки). Поставки ESPO увеличились примерно на 75 тыс. б/с, до 861 тыс. б/с, четверть этих поставок приходится на Индию, остальное — на Китай, где продолжает расти нефтепереработка, свидетельствуют данные МЭА. Цены на Urals, основной российский сорт, оставались ниже потолка, но также выросли почти на $11 за баррель, превысив в апреле средние $55. Стоимость же нефтепродуктов остается существенно ниже потолка в $45 и $100 за баррель (в зависимости от их категории).

Татьяна Едовина

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