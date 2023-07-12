За два часа до беды

В Самарской области вчера утром, 11 июля, аварийная группа обнаружила самодельную взрывчатку рядом с магистральным газопроводом «Челябинск-Петровск». Бригада прибыла на место, чтобы устранить утечку газа. Специалисты обнаружили в трубе повреждение в виде круглого сквозного отверстия диаметром 25 мм. Чуть позже в 60 м от места порыва газопровода работники аварийной службы обнаружили пакет синего цвета. Как показала экспертиза, в пакете находилось самодельное взрывное устройство с таймером — будильником «Рубин» с выставленным временем детонации 12:00. Устройство разрушили на месте специализированной техникой.

В Сызранском районе Самарской области недалеко с. Чекалино 11 июля аварийная служба обнаружила самодельную взрывчатку в 60 м от газопровода «Челябинск-Петровск» (ООО «Газпром трансгаз Самара»). Сообщение об утечке газа на 967 км. магистрального газопровода аварийная бригада получила в 9:00 (MSK+1). Прибывшие на место специалисты обнаружили повреждение в виде круглого сквозного отверстия диаметром 25 мм. Чуть позже в 60 м от места порыва газопровода был обнаружен пакет синего цвета. Прилегающую территорию оцепила полиция и вневедомственная охрана «Газпром трансгаз Самара».

Как установила группа разминирования РОТО УФСБ России по Самарской области, в пакете находится самодельное взрывное устройство (СВУ) из 30сантиметровой пластиковой канализационной трубы с химическими веществами. На взрывчатке был таймер — будильник «Рубин» с выставленным временем детонации 12:00. Обнаруженное СВУ разрушили на месте специализированной техникой. Информацию „Ъ“ подтвердил источник в правоохранительных органах. Как отметил источник, проводятся мероприятия, направленные на установление количества использованных взрывчатых веществ и мощности ВУ.

• ООО «Газпром трансгаз Самара», «дочка» «Газпрома», работает на территории 7 регионов России и эксплуатирует около 4500 километров газопроводов. В их числе участок газотранспортной системы «Новопсковский коридор», в которую входят три крупных магистральных газопровода: «Челябинск-Петровск», «Уренгой-Петровск» и «Уренгой-Новопсков». Все три газопровода запущены на рубеже 70х80х годов. По ним транспортируется газ, добытый на Уренгойском, Заполярном, Юбилейном и Ямсовейском месторождениях. Газопроводы снабжают потребителей 17 регионов России, а также являются частью экспортного маршрута российского газа в Турцию и страны Восточной Европы. Генеральным директором самарского подразделения с 2012 года является Владимир Субботин.

В марте компания отчиталась о противоаварийной тренировке на газопроводе «Челябинск-Петровск» в рамках подготовки к весеннему паводку. Согласно вводным данным, на магистральном газопроводе было зафиксировано резкое падение давления, после чего обнаружен разрыв трубы. «За 20 минут было локализовано место условной аварии, затем выполнены ремонтные работы и восстановлено газо­снабжение. Одновременно локальные тренировки прошли во всех линейных управлениях “Газпром трансгаз Самара”, каждое из которых отрабатывало свою тему. Такие масштабные тренировки проводятся ежегодно и являются важной частью подготовки к работе в напряженных условиях весеннего паводка»,— сообщили тогда в структуре «Газпрома».

В мае этого года стало известно, что в Самаре силовики задержали уроженку Украины с российским гражданством, которая якобы готовила теракт на международном антифашистском фестивале «Гитары в строю!». Злоумышленницу задержали сотрудниками УФСБ России по Самарской области после закладки в тайник полиэтиленового пакета, в котором находились компоненты для приготовления зажигательной смеси. Возбуждено уголовное дело о подготовке к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ) и террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Женщина находится под стражей.

Также в мае в соседней Оренбургской области задержали 25летнего россиянина, который, по данным следствия, готовил теракт на железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги. Из оборудованного тайника на окраине Новотроицка были изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 205 УК РФ.

Сабрина Самедова