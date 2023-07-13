Семья — двигатель ипотеки

Объем выдачи ипотечных кредитов в 2023 году вырастет на 15–20%, полагают в НРА, но может не достичь оптимистичных оценок банкиров в 6 трлн руб. Драйвером останутся льготные кредиты, доля которых превысит 54%, причем основная часть придется на семейную ипотеку. Ожидаемое повышение ключевой ставки приведет к удорожанию собственных программ банков, что также поддержит спрос на льготное кредитование. Гражданам придется выбирать между дорогим первичным жильем по низким ставкам и более дешевым вторичным по более высоким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам 2023 года объем выдачи ипотечных кредитов может достичь 5,5–5,8 трлн руб., увеличившись на 15–20% по сравнению с 2022 годом, говорится в прогнозе рейтингового агентства НРА (с ним ознакомился “Ъ”). По оценке аналитиков, более половины спроса банки удовлетворят льготными кредитами, объем которых составит 3–3,2 трлн руб. (рост на 50% год к году). В 2022 году, по данным АО «Дом.РФ», доля льготных ипотечных программ составила 35% в общем количестве выданных кредитов и 46% в денежном выражении.

В этом году большую часть рынка льготных кредитов займет программа семейной ипотеки, которая действует до 1 июля 2024 года. По оценке аналитиков, ее доля достигнет 50% в денежном выражении и 27% по количеству выданных кредитов. В 2022 году, согласно данным «Дом.РФ», на этот сегмент приходилось 36% от всех по объему и 35% по количеству выданных льготных кредитов.

Аналитики НРА ожидают, что объем выданных кредитов семейной ипотеки вырастет в два раза и составит около 1,6 трлн руб. По мнению аналитиков, преимуществом семейной ипотеки наряду со сниженной ставкой (максимальная 6% годовых против 8% годовых по льготной ипотеке на новостройки) выступает возможность рефинансировать имеющуюся ипотеку. Кроме того, ее можно использовать повторно, а ипотека с господдержкой под 8% предоставляется на одного человека один раз.

При этом общие объемы выдачи ипотеки за первое полугодие 2023 года, по данным Frank RG, уже преодолели отметку 3 трлн руб. Это позволяет банкирам повышать предыдущие прогнозы. В частности, по оценке зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова, выдача по итогам года превысит 6 трлн руб. За это время объем выдачи Сбербанка может превысить 3,5 трлн руб., ВТБ — 1,3 трлн руб., следует из заявлений их топ-менеджеров.

По оценке главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко, оптимистичный вариант развития может привести к тому, что банки выдадут 6,5 трлн руб. ипотеки, пессимистичный ориентир — 5,3 трлн руб. Давление на спрос может оказать повышение ключевой ставки на следующем заседании совета директоров ЦБ, отмечает эксперт. Банковские аналитики не исключают подъема ставки на заседании 21 июля с 7,5% до 8%.

Как отмечают участники рынка, спрос на ипотеку остается уверенным, несмотря на отсутствие тренда на снижение ипотечных ставок (сейчас средние ставки без учета льготных программ на уровне 11% годовых). По оценке господина Гордейко, ипотечные заемщики берут кредиты по текущим ставкам, поскольку не ожидают их снижения. «Клиенты поняли, что ставка 11% — рабочая, 10% — самая лучшая, а 12% — приемлемая, поэтому спрос не проседает»,— считает он. При этом разница в платежах между ставками 10–12% годовых при среднем размере кредита (3,7 млн руб.) незначительная, отмечает эксперт.

Впрочем, цены в сегменте вторичного жилья пока остаются более низкими, таким образом, разница в платежах по собственным программам банков и льготным госпрограммам нивелируется, указывают банкиры. «Нельзя сказать, что на вторичном рынке царит оживление,— отмечает зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов.— Но мы отмечаем, что часть клиентского спроса сместилась в этот сегмент».

Но с учетом ожидаемого подъема ключевой ставки, ставки по собственным ипотечным программам, в том числе на покупку готового жилья, будут скорректированы на сопоставимое значение, ожидает банкир. «Повышение ставок может привести к некоторому сокращению спроса на покупку недвижимости на вторичном рынке и росту выдач по госпрограммам. В то же время необходимо учитывать тот фактор, что лимиты по основным госпрограммам уже практически исчерпаны»,— говорит господин Павлов.

Впрочем, льготные кредиты могут сохраниться на длительное время. Как следует из рекомендаций по итогам круглого стола, прошедшего в конце апреля в Совете федерации, семейную ипотеку рекомендовано продлить до 2030 года. Это может обернуться для бюджета дополнительными расходами. Как ранее писал «Интерфакс» со ссылкой на прогноз Минфина, с учетом текущей динамики выдач по программам «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека» в 2023–2025 годах могут дополнительно потребоваться средства федерального бюджета в размере 171,5 млрд руб., в том числе 75 млрд руб.— на «Семейную ипотеку».

Ольга Шерункова