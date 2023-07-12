Завод накачали сделками

Как стало известно «Ъ», в Воронеже за фиктивные сделки на 90 млн руб. осужден бывший руководитель предприятия «Турбонасос», которое занимается производством спецтехники для государственной корпорации «Роскосмос». Некогда бессменного гендиректора Сергея Валюхова признали виновным в злоупотреблениях полномочиями и назначили ему небольшой штраф. Мягкость приговора обеспечило полное признание вины подсудимым в заключении фиктивных сделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель предприятия «Турбонасос» Сергей Валюхов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Бывший руководитель предприятия «Турбонасос» Сергей Валюхов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Советский райсуд Воронежа признал бывшего генерального директора АО «Турбонасос» 69-летнего Сергея Валюхова виновным в злоупотреблениях должностных полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Как следует из текста приговора, с которым ознакомился «Ъ», ему назначен штраф в 75 тыс. руб.

Сергей Валюхов всю свою жизнь проработал в ракетно-космической промышленности. В 1977 году он стал инженером-конструктором на Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА), где дослужился до заместителя главного конструктора. В 1992 году организовал на КБХА комплекс по созданию насосного оборудования, который со временем был преобразован сначала в филиал, затем в дочернее предприятие, а потом во ФГУП. В итоге предприятие было акционировано, на данный момент 100% акций принадлежат входящему в «Роскосмос» АО «НПО "Энергомаш" имени академика В. П. Глушко».

Уголовное дело против Сергея Валюхова было возбуждено в декабре 2021 года — через полгода после его неожиданной отставки из «Турбонасоса». Тогда региональное управление Следственного комитета России по Воронежской области на основании материалов местной ФСБ квалифицировало действия бывшего гендиректора по тяжкой статье о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Впоследствии обвинение смягчили на статью средней тяжести — о злоупотреблениях должностными полномочиями, грозящую четырьмя годами лишения свободы.

Как установлено в суде, в 2019 году Сергей Валюхов договорился с представителем московского производителя спортивных товаров ООО «Энергокомплект» о заключении трех фиктивных договоров. В их рамках «Турбонасос» обязался поставить столичному заказчику материалы и запчасти для его оборудования, а также подготовить научно-исследовательскую работу по теме: «Разработка метода определения теплофизических характеристик углепластика с помощью теплового неразрушающего контроля».

В действительности предприятие поставки не выполнило, но получило 90 млн руб.

В налогооблагаемую базу по налогу на добавленную стоимость «Турбонасоса» за третий квартал 2019 года было включено порядка 15 млн руб. Позже от имени предприятия Сергей Валюхов заказал договоры на разработку конструкторской документации у московского ООО «Реабилитик», занимающегося производством материалов для медицинских целей. За документы, которые фактически были изготовлены сотрудниками «Турбонасоса» в рамках договора с ООО «Обский СПГ», столичная фирма получила 45 млн руб.

Представители столичных контрагентов «Турбонасоса» в суде объяснили, что по договоренности с Сергеем Валюховым они согласились совместно вложить в его проект 90 млн руб. На эти деньги гендиректор планировал осуществить наладку производственной линии по созданию двигателей, которая должна была принести 210 млн руб.

Схему с прикрывавшими инвестиции фиктивными сделками обвиняемый Валюхов объяснил попыткой избежать кассовых разрывов в «Турбонасосе».

Поскольку успешная реализация проекта сулила многомиллионную прибыль, контрагенты согласились на его условия. Планам помешало прекращение трудового контракта гендиректора.

В судебном заседании Сергей Валюхов полностью признал вину. Он рассказал, что действительно фиктивно заключал договоры с московскими фирмами для демонстрации мнимой хозяйственной деятельности на 90 млн руб. По его словам, именно столько денег должно было вернуться на предприятие после завершения плана. Сергей Валюхов уверен, что руководствовался благой идеей сохранения предприятия и не преследовал корыстных целей.

По признанию Сергея Валюхова, на такие действия его вынудила позиция руководства «Роскосмоса». В 2019 году корпорация приняла решение продать созданный им фактически с нуля «Турбонасос» его же конкуренту. Он обратился в правительство РФ с просьбой прекратить продажу акций предприятия, и его услышали.

Согласно тексту приговора, иски «Турбонасоса» к Сергею Валюхову были оставлены без рассмотрения.

Суд также снял арест с имущества осужденного — 3,77 млн руб.

Приговор вступил в законную силу.

Сейчас Сергей Валюхов работает заведующим кафедрой нефтегазового оборудования и транспортировки Воронежского государственного технического университета. На звонки «Ъ» он не ответил.

Сергей Толмачев, Воронеж