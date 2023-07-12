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Депутат Гурулев подтвердил гибель генерала Цокова в результате удара по Бердянску

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев подтвердил смерть генерала Олега Цокова в Бердянске во время украинского ракетного удара. Официального подтверждения от Минобороны пока не было.

Олег Цоков

Олег Цоков

Фото: Михаил Терещенко / пресс-служба президента РФ

Олег Цоков

Фото: Михаил Терещенко / пресс-служба президента РФ

Накануне появились сообщения о том, что в результате удара британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по ЗКП 58-й армии в районе Бердянска убит заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков. При этом Минобороны не сообщало о назначении генерала заместителем командующего группировкой.

«Причем это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось. Он в прошлом году был крайне тяжело ранен, его еле вытащили, и, по сути, он по состоянию здоровья сегодня уже мог на фронт не ехать, его могли списать. Он сказал: нет, ребята, я буду там — и опять пошел воевать с нацистами. К сожалению, он геройски погиб. Этот человек заслуживает громадного уважения, имеет сумасшедший авторитет в вооруженных силах, и это правда»,— рассказал Андрей Гурулев в эфире передачи «60 минут».

Накануне украинское издание «Правда» сообщило о серии ударов по Бердянску. По данным издания, один из ударов пришелся по отелю «Дюна», в котором предположительно располагался командный пункт 58-й армии. Первым о гибели генерал-лейтенанта сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, а за ним ряд Telegram-каналов. Также о смерти российского генерала заявляла украинская сторона.

Полина Мотызлевская

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