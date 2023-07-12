Сотрудницу УК в Татарстане осудят за падение глыбы льда на пенсионера

В Бугульме 68-летняя сотрудница местной УК пойдет под суд по делу о падении глыбы льда на 90-летнего прохожего. Ее обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщила пресс-служба управления СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Женщина несла ответственность за обеспечение безопасности жителей зимой, и она должна была ежедневно осматривать фасады многоэтажных домов на предмет обнаружения сосулек и льда и при необходимости принимать меры. Следствие считает, что в феврале этого года женщина не оградила опасные участки около одного из домов на улице Радищева. Кроме того, крыша не была очищена от снега и льда. В итоге в конце месяца пострадал 90-летний мужчина. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

"Ъ-Казань"