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Вакантный «списочный» мандат депутата свердловского заксобрания от КПРФ передали Станиславу Блокину

Новым депутатом законодательного собрания Свердловской области по единому избирательному округу от КПРФ стал вице-президент корпорации «Маяк» Станислав Блохин. Решение о передаче ему вакантного мандата было единогласно принято на заседании региональной избирательной комиссии 12 июля. После этого ему вручили удостоверение депутата.

«Спасибо за доверие и за то, что проголосовали единогласно»,— сказал господин Блохин.

«Списочное» место стало вакантным после ухода из регионального парламента депутата Николая Коробейникова. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с «семейными обстоятельствами» в конце июня.

«Маяк» — крупнейший на Урале многопрофильный вертикально интегрированный строительный холдинг. Корпорацией в Екатеринбурге построены такие здания, как Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa, ЖК «Дипломат», «Рощинский», «Дом на Опалихинской», ТРЦ «Краснолесье».

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