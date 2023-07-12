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Коммерсантъ FM
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Площадь пожара в Белорецком районе Башкирии увеличилась до 320 га

В течение суток площадь пожара в Белорецком районе Башкирии увеличилась в четыре раза, до 320 га, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. Из-за усиления ветра до 25 м/с пожар начал распространяться в направлении деревень Азнагулово и Катарыш, расположенных в 7 и 5 км от места пожара соответственно.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на деревни, отмечается в сообщении. Ночью для их защиты из Уфы выехал второй эшелон аэромобильной группировки в составе 34 человек и 3 единиц техники. В тушении также участвуют группировки минлесхоза Башкирии, района и госкомитета республики по ЧС.

В границах Серменевского и Узянского сельсоветов установлен режим ЧС. В общей сложности на тушении пожара работают 163 человека и 22 единицы техники, в том числе три бульдозера, вертолет КА-32.

Лесной пожар возник 7 июля в труднодоступной горной местности вблизи села Узян.

Майя Иванова, Уфа

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