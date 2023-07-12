Площадь сада фундука в Лабинском районе Кубани увеличили до 454 га

Площадь сада фундука в станице Каладжинской Лабинского района в 2023 году увеличили до 454 га, что в семь раз превышает изначальную площадь посадки. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала управляющий агробизнесом ГК «ТД "Сигма"» Любовь Недилько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По ее словам, в планах у компании ежегодно увеличивать площади посадки фундука на 50–150 га. Таким образом, в течение нескольких лет ореховый сад должен увеличиться до 1 тыс. га. Объем инвестиций оценивается из расчета 150–200 тыс. руб. на гектар или 10–30 млн руб. в год.

«Сад имеет разный возраст растений, самым старшим — шесть лет. Плодоносящая площадь сегодня составляет 100 га. Планируемая урожайность — 25 тонн»,— отметила госпожа Недилько.

После реализации инвестпроекта ореховый сад ГК «ТД "Сигма"» претендует стать одним из самых больших в Европе.

Любовь Недилько добавила, что в инвестиционные планы компании также входит приобретение оборудования для первичной переработки фундука (лущильные машины) с целью поставок ядра орехов для кондитерского производства. Кроме того, закупается уборочная техника, так как плодоносящие площади перестраиваются под полностью механизированные работы.

Первые саженцы ореховой рощи на землях ГК «ТД "Сигма"» были высажены в 2016 году на площади 61 га. В 2020 году был собран первый урожай — 2,5 тонны орехов, а общая площадь сада фундука составила почти 300 га. Сегодня в саду выращивают три сорта фундука: два итальянских и один российский.

По данным производителей, в настоящий момент промышленное производство орехоплодной продукции в России развито слабо, около 95% этой продукции импортируется из других стран, в том числе Турции.

Наталья Решетняк

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