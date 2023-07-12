Омская компания ВИТО займется переработкой соевых бобов

ООО ВИТО намерено построить в Омске завод по переработке соевых бобов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области по итогам заседания регионального инвестиционного штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, мощность предприятия составит 672 т спаржи и 1,78 тыс. т жмыха в год. Инвестор планирует вложить в проект 218,8 млн руб.

«Производство разместится в Октябрьском округе. В качестве меры поддержки региона предоставим земельный участок под строительство. Запуск производства запланирован на второй квартал 2024 года»,— приводятся в сообщении слова врио губернатора Омской области Виталия Хоценко.

На сайте ВИТО указывается, что омская компания в настоящее время производит макаронные изделия сложной формы. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году компания получила чистую прибыль в размере 13,8 млн руб. при выручке 434,5 млн руб. Единственным учредителем ООО указан его гендиректор Владимир Толстов.

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Валерий Лавский