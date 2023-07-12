Омская компания ВИТО займется переработкой соевых бобов

ООО ВИТО намерено построить в Омске завод по переработке соевых бобов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области по итогам заседания регионального инвестиционного штаба.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным пресс-службы, мощность предприятия составит 672 т спаржи и 1,78 тыс. т жмыха в год. Инвестор планирует вложить в проект 218,8 млн руб.
«Производство разместится в Октябрьском округе. В качестве меры поддержки региона предоставим земельный участок под строительство. Запуск производства запланирован на второй квартал 2024 года»,— приводятся в сообщении слова врио губернатора Омской области Виталия Хоценко.
На сайте ВИТО указывается, что омская компания в настоящее время производит макаронные изделия сложной формы. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году компания получила чистую прибыль в размере 13,8 млн руб. при выручке 434,5 млн руб. Единственным учредителем ООО указан его гендиректор Владимир Толстов.