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Электроснабжение Ялты восстановлено после аварии

«Крымэнерго» восстановило энергоснабжение Ялты и нескольких поселков южного берега Крыма. Они были частично обесточены в течение примерно часа из-за «технологического нарушения на подстанции 110 кВ».

«Крымэнерго» сообщило о восстановлении энергоснабжения в Telegram. Без электричества оставались жители Ялты и поселков Гаспра, Кореизе, Ореанда, Ливадия, Массандра, Курпаты, Форосе. Сообщалось, что «отключенная нагрузка составляла 8600 кВТ». О каком именно «технологическом нарушении» идет речь, не уточнялось.

Леонид Уварчев

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