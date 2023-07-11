Электроснабжение Ялты восстановлено после аварии

«Крымэнерго» восстановило энергоснабжение Ялты и нескольких поселков южного берега Крыма. Они были частично обесточены в течение примерно часа из-за «технологического нарушения на подстанции 110 кВ».

«Крымэнерго» сообщило о восстановлении энергоснабжения в Telegram. Без электричества оставались жители Ялты и поселков Гаспра, Кореизе, Ореанда, Ливадия, Массандра, Курпаты, Форосе. Сообщалось, что «отключенная нагрузка составляла 8600 кВТ». О каком именно «технологическом нарушении» идет речь, не уточнялось.

Леонид Уварчев