США вернулись в ЮНЕСКО

США официально вернулись в ЮНЕСКО после пятилетнего отсутствия. Сегодня, 11 июля, об этом объявила гендиректор организации Одри Азуле. Церемония возвращения с поднятием флага и участием VIP-гостей ожидается в конце июля.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.

«Это отличная новость для ЮНЕСКО… Наши инициативы станут сильнее во всем мире»,— заявила госпожа Азуле (цитата по AP). Теперь, после возвращения США, в ЮНЕСКО входят 194 страны.

О выходе США из ЮНЕСКО в 2017 году объявила администрация 45-го президента США Дональда Трампа. Решение вступило в силу через год.

Администрация нынешнего президента запросила $150 млн в бюджете на 2024 год для покрытия взносов ЮНЕСКО и задолженности по ним. План предусматривает аналогичные запросы на последующие годы, пока не будет погашен весь долг в размере $619 млн. Годовой бюджет ЮНЕСКО составляет $534 млн.

Свой выход из ЮНЕСКО в 2017 году США обосновали в том числе «ее продолжающейся антиизраильской политикой». Вернулись они, как сообщает AP, на фоне усиления в ЮНЕСКО позиций Китая.

Мария Федотова