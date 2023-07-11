Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США вернулись в ЮНЕСКО

США официально вернулись в ЮНЕСКО после пятилетнего отсутствия. Сегодня, 11 июля, об этом объявила гендиректор организации Одри Азуле. Церемония возвращения с поднятием флага и участием VIP-гостей ожидается в конце июля.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.

«Это отличная новость для ЮНЕСКО… Наши инициативы станут сильнее во всем мире»,— заявила госпожа Азуле (цитата по AP). Теперь, после возвращения США, в ЮНЕСКО входят 194 страны.

О выходе США из ЮНЕСКО в 2017 году объявила администрация 45-го президента США Дональда Трампа. Решение вступило в силу через год.

Администрация нынешнего президента запросила $150 млн в бюджете на 2024 год для покрытия взносов ЮНЕСКО и задолженности по ним. План предусматривает аналогичные запросы на последующие годы, пока не будет погашен весь долг в размере $619 млн. Годовой бюджет ЮНЕСКО составляет $534 млн.

Свой выход из ЮНЕСКО в 2017 году США обосновали в том числе «ее продолжающейся антиизраильской политикой». Вернулись они, как сообщает AP, на фоне усиления в ЮНЕСКО позиций Китая.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...